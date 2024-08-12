"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через ГИС "Суджа"
"Газпром" продолжает подачу газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
Труба с вентилем на газоизмерительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 12 августа – 39,6 миллиона кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 39,6 миллиона кубометров на 12 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа опустилась немного ниже этой отметки.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Судженском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
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