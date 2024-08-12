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"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через ГИС "Суджа" - РИА Новости, 12.08.2024
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10:10 12.08.2024 (обновлено: 10:19 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/gazprom-1965630454.html
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через ГИС "Суджа"
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через ГИС "Суджа" - РИА Новости, 12.08.2024
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через ГИС "Суджа"
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 12... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:10
2024-08-12T10:19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 12 августа – 39,6 миллиона кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 39,6 миллиона кубометров на 12 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа опустилась немного ниже этой отметки. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Судженском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html
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экономика, украина, россия, европа, сергей куприянов, газпром, вооруженные силы украины, евростат
Экономика, Украина, Россия, Европа, Сергей Куприянов, Газпром, Вооруженные силы Украины, Евростат
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через ГИС "Суджа"

"Газпром" продолжает подачу газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
Труба с вентилем на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Труба с вентилем на газоизмерительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 12 августа – 39,6 миллиона кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 39,6 миллиона кубометров на 12 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
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С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа опустилась немного ниже этой отметки.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Судженском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
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