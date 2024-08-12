https://ria.ru/20240812/gazoprovod-1965716115.html

СМИ: в КНР заявили, что газопровод в Балтийском море повредили случайно

СМИ: в КНР заявили, что газопровод в Балтийском море повредили случайно - РИА Новости, 12.08.2024

СМИ: в КНР заявили, что газопровод в Балтийском море повредили случайно

Контейнеровоз NewNew Polar Bear, владельцем которого является китайская компания, в октябре 2023 года "случайно повредил" газопровод Balticconnector в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:34

2024-08-12T14:34

2024-08-12T14:34

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ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости. Контейнеровоз NewNew Polar Bear, владельцем которого является китайская компания, в октябре 2023 года "случайно повредил" газопровод Balticconnector в Балтийском море во время шторма, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник. Balticconnector на дне Финского залива был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи. В апреле директор компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд сообщил, что газопровод был введен в эксплуатацию после ремонта. По словам издания, оно выяснило, что китайские власти провели внутреннее расследование и недавно сообщили о его результатах властям европейских стран. Газета пишет, что Пекин "признал, что в октябре прошлого года китайское судно повредило критически важный газопровод в Балтийском море", однако заявил, что "это был несчастный случай". "В докладе на китайском языке говорится, что авария произошла в результате сильного шторма", - пишет издание. При этом, отмечает газета, несмотря на то, что данный доклад циркулирует в различных министерствах, он "не может быть представлен в качестве официального доказательства в ходе расследования". По словам представительницы прокуратуры Эстонии, которые приводит издание, соответствующий документ в любом случае "не может быть использован в качестве доказательства в ходе уголовного расследования в Эстонии". В национальном бюро расследований Финляндии отказалась подтвердить, получило ли оно документ, но сообщили, что их собственное расследование продолжается, отмечает издание. Газопровод на дне Финского залива длиной около 80 километров соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года. Рядом с местом повреждения обнаружили якорь, который, как показала экспертиза, указывал на причастность к ЧП китайского контейнеровоза. Финляндия, Эстония и Китай сотрудничают в проведении расследования происшествия, сообщали власти этих стран.

https://ria.ru/20240401/gazoprovod-1937031391.html

https://ria.ru/20240516/gaz-1946478318.html

https://ria.ru/20240723/gaz-1961350933.html

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