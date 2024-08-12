https://ria.ru/20240812/gaza-1965589961.html

При израильском обстреле юга сектора Газа погибли три человека, пишут СМИ

При израильском обстреле юга сектора Газа погибли три человека, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024

При израильском обстреле юга сектора Газа погибли три человека, пишут СМИ

Три человека погибли при обстреле израильской армией города Бани-Сухейла провинции Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Джазира". РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T05:52

2024-08-12T05:52

2024-08-12T05:52

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Три человека погибли при обстреле израильской армией города Бани-Сухейла провинции Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Джазира". Как передает телеканал со ссылкой на своего корреспондента, среди погибших оказался медицинский работник. "Три палестинца погибли при ударе Израиля по Хан-Юнису. Среди жертв был врач, который был убит в результате израильского обстрела города Бани-Сухейла, к востоку от города Хан-Юнис", - говорится на сайте телеканала. Телеканал "Аль-Джазира" также сообщил, что израильская армия нанесла удары по лагерю беженцев Нусейрат и городу Аль-Завайда в центре сектора Газа, при которых были разрушены "по меньшей мере четыре дома". Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии в этой зоне "террористов и террористической инфраструктуры". В июле израильская армия приказала палестинцам, проживающим в восточной части Хан-Юниса, покинуть ее под предлогом проведения в этом месте военной операции. Это произошло после того, как оттуда были выпущены несколько ракет в сторону Израиля. Люди смогли вернуться в эти районы только к концу июля. По словам местных жителей, район операции после выхода израильской армии был разрушен полностью, вернувшиеся люди живут в палатках. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240810/oon-1965426236.html

https://ria.ru/20240812/sanktsii-1965577039.html

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

палестина

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа