https://ria.ru/20240812/frantsiya-1965224370.html

Дальше будет только хуже. Макрон разыграл последнюю карту

Дальше будет только хуже. Макрон разыграл последнюю карту - РИА Новости, 12.08.2024

Дальше будет только хуже. Макрон разыграл последнюю карту

В воскресенье во Франции завершились Олимпийские игры. И если для многих они стали не более чем объектом язвительных комментариев и мемов, то один человек, без... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:00

2024-08-12T15:37

в мире

летние олимпийские игры 2024

франция

париж

эммануэль макрон

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В воскресенье во Франции завершились Олимпийские игры. И если для многих они стали не более чем объектом язвительных комментариев и мемов, то один человек, без сомнения, точно не рад окончанию состязаний. Это Эммануэль Макрон, которого теперь, после двухнедельной передышки от политических дрязг, ожидают и старые, и новые проблемы. Впрочем, он вновь пытается оттянуть неизбежное.Парламент подождетМакрон старался использовать Олимпиаду как мощнейший для себя за последние годы пиар-ход.Он распустил слухи, что искупается в Сене, дабы продемонстрировать чистоту главной реки Парижа. До этого так и не дошло, но по крайней мере общественность отвлеклась от политики: шутка ли, президентский заплыв! "Отдувались" за главу государства мэр столицы Анн Идальго и министр спорта Амели Удеа-Кастера.Макрон неоднократно громогласно заявлял о намерении добиться олимпийского перемирия. Причем повсеместного. Затея провалилась. Когда Владимир Зеленский назвал ее "неживой историей", французский президент молча это проглотил. Хотя, например, Си Цзиньпин инициативу поддержал. Впрочем, разве Париж станет прислушиваться к Пекину? Это ведь не Киев и не Вашингтон.Наконец, Макрон предложил недавно избранной Национальной ассамблее тоже своего рода перемирие: подождать с назначением главы правительства. Тут сработало.На олимпийские трибуны президент отправился, оставив за спиной парламент в разобранном состоянии. Правое "Национальное собрание" (RN), вопреки прогнозам, не выбилось в лидеры, но и левые, и пропрезидентские центристы также не получили абсолютного большинства.Каждая фракция претендует на свой кусок пирога при формировании кабмина. Причем самому Макрону светит немного. У RN и левого "Нового народного фронта" (NFP) хватает к нему принципиальных претензий. Например, к пенсионной реформе: ее поддерживают только центристы, да и то не все.Продленный отпускПосле окончания Игр нет формальных поводов откладывать парламентские процедуры. Но Макрон, войдя во вкус, продолжает игнорировать проблемы.Перед Олимпиадой NFP предложил на пост премьера бывшую сотрудницу парижской мэрии Люси Кастет. Президент ее отверг: мол, не до того.Сейчас, отмечает французская пресса, у него вновь возник соблазн продлить "политическое перемирие". Первое заседание парламента насчет премьера и кабмина должно было состояться 12 августа.Но Макрон предпочел вместо этого поехать на несколько дней в свою летнюю резиденцию, Форт Брегансон. Официально — для празднование 60-летия операции "Драгун", вторжения войск антигитлеровской коалиции в Южную Францию 15 августа 1944-го. Кто знает, сколько еще поводов придумает глава государства, чтобы не возвращаться в столицу?Эйфория — ненадолгоВ то же время, полагают политики и аналитики, скоро закрывать глаза на кризис уже не получится. Во-первых, назначений ждут депутаты, которые любое промедление воспринимают в штыки. И чем дольше президент откладывает выдвижение премьера, тем сложнее ему потом будет найти в парламенте понимание. Во-вторых, политическая неопределенность не нравится и обществу, и бизнесу, так как бьет по кошелькам."Страна нуждалась в этом моменте братания. Но послеолимпийское ослабление напряженности не продлится долго", — предсказывает один из членов промакроновского альянса "Вместе". Другой политик отмечает: хотя президент сумел провести Олимпиаду так, как рассчитывал, успех останется его личным и не отразится на симпатиях к "Вместе" и прениях в парламенте.Во Франции есть прецедент того, как спортивное мероприятие меняло политический расклад. В 1998-м подтянул свои рейтинги президент Жак Ширак — благодаря чемпионату мира по футболу. Однако современность сложнее. "Олимпиада повлияла на общественную атмосферу, но не политическую ситуацию. Многие избиратели по-прежнему разочарованы", — говорит социолог Эммануэль Ривьер Ривер.Политолог Стефан Розе напоминает: проблема двойная — и с президентом, и с парламентом. "Мы очень быстро столкнемся с реальностью, возникшей в результате выборов", — предупреждает она. "Это отложенный момент, — соглашается политический обозреватель Эмили Запальски. — Через несколько дней институциональная нестабильность вновь проявится". По мнению эксперта, после назначения премьера депутаты могут даже поднять вопрос о вотуме недоверия президенту.Некоторые аналитики считают, что у Макрона есть выход: кабмин технократов. "Олимпиада деполитизировала дебаты, показала, что Франция может функционировать очень хорошо, когда политика отходит в сторону. Это открывает дверь правительству технократов, которое позволит нам сохранить немного мира", — отмечает Изабель Вейра Массон из Национального центра научных исследований.Однако проблема в том, что узкопрофильные специалисты ограничены в общеполитической повестке. Поэтому такой кабмин — всегда временный, не зря эксперт говорит "немного мира". Рано или поздно Макрону придется вступить в диалог с оппонентами. А Олимпиада ему в поднятии авторитета не слишком помогла: рейтинг вырос лишь на два пункта — до неубедительные 27 процентов.

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в мире, летние олимпийские игры 2024, франция, париж, эммануэль макрон