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Еврокомиссия профинансировала подготовку украинских женщин-кинологов - РИА Новости, 12.08.2024
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14:36 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/evrokomissija-1965716437.html
Еврокомиссия профинансировала подготовку украинских женщин-кинологов
Еврокомиссия профинансировала подготовку украинских женщин-кинологов - РИА Новости, 12.08.2024
Еврокомиссия профинансировала подготовку украинских женщин-кинологов
Внешнеполитическая служба Еврокомиссии отчиталась о финансировании на два миллиона евро программы подготовки восьми украинских женщин-кинологов и 16 собак для... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:36
2024-08-12T14:36
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Внешнеполитическая служба Еврокомиссии отчиталась о финансировании на два миллиона евро программы подготовки восьми украинских женщин-кинологов и 16 собак для операций по разминированию, говорится на странице представительства ЕС на Украине. Сообщается, что подготовка специалистов осуществлялась в Камбодже. "Украинские кинологи и их подготовленные собаки будут направлены на обнаружение и помощь в обезвреживании противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов по всей стране в рамках проекта, профинансированного в размере 2 миллиона евро Службой внешнеполитических инструментов Еврокомиссии", - указывается в сообщении. Там добавили, что все подготовленные кинологи – женщины и гражданки Украины. Вместе с 16 собаками породы бельгийская овчарка они проходили 5-месячную подготовку в Камбодже. "В ходе курса они также прошли обучение ручному разминированию", - указали в представительстве. Сообщается, что группа кинологов будет отвечать за поиск мин и боеприпасов. Обезвреживанием займутся саперы неправительственной организации Mines Advisory Group. Ранее сообщалось, что Германия вопреки собственным заявлениям и в нарушение Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года помогает США в хранении кассетных боеприпасов и их передаче, в том числе Украине. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240120/snaryady-1922456706.html
https://ria.ru/20240202/razminirovanie-1925042267.html
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украина, россия, сша, еврокомиссия, нато, евросоюз
Украина, Россия, США, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
Еврокомиссия профинансировала подготовку украинских женщин-кинологов

ЕК выделила два миллиона евро на подготовку украинских женщин-кинологов

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкКинолог батальона "Спарта" со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи
Кинолог батальона Спарта со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Кинолог батальона "Спарта" со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Внешнеполитическая служба Еврокомиссии отчиталась о финансировании на два миллиона евро программы подготовки восьми украинских женщин-кинологов и 16 собак для операций по разминированию, говорится на странице представительства ЕС на Украине.
Сообщается, что подготовка специалистов осуществлялась в Камбодже.
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"Украинские кинологи и их подготовленные собаки будут направлены на обнаружение и помощь в обезвреживании противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов по всей стране в рамках проекта, профинансированного в размере 2 миллиона евро Службой внешнеполитических инструментов Еврокомиссии", - указывается в сообщении.
Там добавили, что все подготовленные кинологи – женщины и гражданки Украины. Вместе с 16 собаками породы бельгийская овчарка они проходили 5-месячную подготовку в Камбодже. "В ходе курса они также прошли обучение ручному разминированию", - указали в представительстве.
Сообщается, что группа кинологов будет отвечать за поиск мин и боеприпасов. Обезвреживанием займутся саперы неправительственной организации Mines Advisory Group.
Ранее сообщалось, что Германия вопреки собственным заявлениям и в нарушение Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года помогает США в хранении кассетных боеприпасов и их передаче, в том числе Украине.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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