https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965803334.html

Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации

Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации - РИА Новости, 12.08.2024

Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации

Жители поселка Красная Яруга, временно покинувшие свои дома, рассказали РИА Новости, что их перемещение в более безопасные места проводилось организовано,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:18

2024-08-12T20:18

2024-08-12T20:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

безопасность

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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Жители поселка Красная Яруга, временно покинувшие свои дома, рассказали РИА Новости, что их перемещение в более безопасные места проводилось организовано, паники не было. Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Как рассказал житель Красной Яруги Олег, процесс проходил организованно. "Автобусы подали, ходили по улицам предупреждали о выезде, эвакуации. Всех забирали, ходячих и не ходячих тоже забирали. Организованно было, все нормально. Паники не было, местная самооборона по улицам ходила, предупреждала", - рассказал местный житель. По словам Олега, в самой Красной Яруге было спокойно, но громкие звуки были слышны со стороны села Колотиловка. Наталья Калашникова из поселка Красная Яруга рассказала, что сотрудники поселковой администрации ходили по домам и помогали вывозить людей. "По-моему, там уже никого не осталось", - добавила женщина. Ее соседка Людмила Хахалева отметила, что в ПВР, где их разместили, условия очень хорошие.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, безопасность