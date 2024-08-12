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Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965803334.html
Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации
Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации - РИА Новости, 12.08.2024
Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации
Жители поселка Красная Яруга, временно покинувшие свои дома, рассказали РИА Новости, что их перемещение в более безопасные места проводилось организовано,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:18
2024-08-12T20:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Жители поселка Красная Яруга, временно покинувшие свои дома, рассказали РИА Новости, что их перемещение в более безопасные места проводилось организовано, паники не было. Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Как рассказал житель Красной Яруги Олег, процесс проходил организованно. "Автобусы подали, ходили по улицам предупреждали о выезде, эвакуации. Всех забирали, ходячих и не ходячих тоже забирали. Организованно было, все нормально. Паники не было, местная самооборона по улицам ходила, предупреждала", - рассказал местный житель. По словам Олега, в самой Красной Яруге было спокойно, но громкие звуки были слышны со стороны села Колотиловка. Наталья Калашникова из поселка Красная Яруга рассказала, что сотрудники поселковой администрации ходили по домам и помогали вывозить людей. "По-моему, там уже никого не осталось", - добавила женщина. Ее соседка Людмила Хахалева отметила, что в ПВР, где их разместили, условия очень хорошие.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Безопасность
Жители Красной Яруги Белгородской области рассказали об эвакуации

Жители Красной Яруги под Белгородом сообщили, что их вывоз проходил организовано

© РИА НовостиЖители Красной Яруги размещены в ПВР белгородского Яковлевского округа
Жители Красной Яруги размещены в ПВР белгородского Яковлевского округа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Жители Красной Яруги размещены в ПВР белгородского Яковлевского округа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Жители поселка Красная Яруга, временно покинувшие свои дома, рассказали РИА Новости, что их перемещение в более безопасные места проводилось организовано, паники не было.
Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места.
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Как рассказал житель Красной Яруги Олег, процесс проходил организованно. "Автобусы подали, ходили по улицам предупреждали о выезде, эвакуации. Всех забирали, ходячих и не ходячих тоже забирали. Организованно было, все нормально. Паники не было, местная самооборона по улицам ходила, предупреждала", - рассказал местный житель.
По словам Олега, в самой Красной Яруге было спокойно, но громкие звуки были слышны со стороны села Колотиловка.
Наталья Калашникова из поселка Красная Яруга рассказала, что сотрудники поселковой администрации ходили по домам и помогали вывозить людей. "По-моему, там уже никого не осталось", - добавила женщина. Ее соседка Людмила Хахалева отметила, что в ПВР, где их разместили, условия очень хорошие.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьБезопасность
 
 
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