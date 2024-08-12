https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965688031.html

Власти Краснояружского района Белгородской области отчитались об эвакуации

Власти Краснояружского района Белгородской области отчитались об эвакуации - РИА Новости, 12.08.2024

Власти Краснояружского района Белгородской области отчитались об эвакуации

Успешно эвакуированы 11 тысяч жителей Краснояружского района Белгородской области, порядка 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:14

2024-08-12T13:14

2024-08-12T13:26

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 авг – РИА Новости. Успешно эвакуированы 11 тысяч жителей Краснояружского района Белгородской области, порядка 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах, сообщил глава администрации Андрей Миськов в своем Telegram-канале. "Централизовано провели вывоз жителей Краснояружского района. На настоящий момент из 11,5 тысячи жителей, остававшихся в районе до перемещения, успешно выехали 11 тысяч человек. Порядка 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах", - говорится в сообщении. Он уточнил, что жители покидали населенные пункты на подготовленных автобусах с определенных мест сбора. Безопасность эвакуации контролировали сотрудники администрации, самообороны, МЧС, скорой помощи, Росгвардии, МВД и других структур. Для тех, кто выезжал на своем транспорте, вдоль дорог установили указатели с направлениями в ближайшие пункты временного размещения (ПВР). Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/obstrel-1965658535.html

https://ria.ru/20240812/bojtsy-1965654006.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия