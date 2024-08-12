Власти Краснояружского района Белгородской области отчитались об эвакуации
Из Краснояружского района Белгородской области эвакуировали 11 тысяч жителей
© Фото : Андрей Миськов/TelegramЭвакуация жителей Краснояружского района Белгородской области. 12 августа 2024
Эвакуация жителей Краснояружского района Белгородской области. 12 августа 2024
БЕЛГОРОД, 12 авг – РИА Новости. Успешно эвакуированы 11 тысяч жителей Краснояружского района Белгородской области, порядка 500 человек, включая администрацию, остаются на рабочих местах, сообщил глава администрации Андрей Миськов в своем Telegram-канале.
"Централизовано провели вывоз жителей Краснояружского района. На настоящий момент из 11,5 тысячи жителей, остававшихся в районе до перемещения, успешно выехали 11 тысяч человек. Порядка 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах", - говорится в сообщении.
Он уточнил, что жители покидали населенные пункты на подготовленных автобусах с определенных мест сбора. Безопасность эвакуации контролировали сотрудники администрации, самообороны, МЧС, скорой помощи, Росгвардии, МВД и других структур. Для тех, кто выезжал на своем транспорте, вдоль дорог установили указатели с направлениями в ближайшие пункты временного размещения (ПВР).
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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