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В Курской области муж с женой помогли эвакуироваться двум матерям с детьми - РИА Новости, 12.08.2024
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11:48 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965661831.html
В Курской области муж с женой помогли эвакуироваться двум матерям с детьми
В Курской области муж с женой помогли эвакуироваться двум матерям с детьми - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области муж с женой помогли эвакуироваться двум матерям с детьми
Муж с женой - сотрудницей Роспотребнадзора помогли эвакуироваться из опасной зоны в Курской области двум матерям с детьми, одна из женщин была беременна,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:48
2024-08-12T11:48
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Муж с женой - сотрудницей Роспотребнадзора помогли эвакуироваться из опасной зоны в Курской области двум матерям с детьми, одна из женщин была беременна, сообщило ведомство в Telegram-канале. Как сообщило ведомство, старший специалист 1 разряда регионального управления Роспотребнадзора и ее супруг, председатель местного сельсовета, решили покинуть Кореневский район Курской области после информации о заходе украинских войск на территорию района в ночь на 9 августа. "Выезжая из села на личных автомобилях, помимо своих близких, они вывезли двух матерей с тремя и четырьмя детьми от девяти месяцев до 12 лет. Одна из мам находилась на позднем сроке беременности пятым ребенком", - говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что размещение семей с детьми уже организовали. Первую семью доставили по месту жительства знакомых, вторую разместили в пункте временного размещения. При участии неравнодушных людей в первые часы прибытия семьи с детьми были обеспечены теплой одеждой, питанием, условиями для отдыха. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины, Безопасность

В Курской области муж с женой помогли эвакуироваться двум матерям с детьми

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПункты временного размещения в Курске
Пункты временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пункты временного размещения в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Муж с женой - сотрудницей Роспотребнадзора помогли эвакуироваться из опасной зоны в Курской области двум матерям с детьми, одна из женщин была беременна, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Как сообщило ведомство, старший специалист 1 разряда регионального управления Роспотребнадзора и ее супруг, председатель местного сельсовета, решили покинуть Кореневский район Курской области после информации о заходе украинских войск на территорию района в ночь на 9 августа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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"Выезжая из села на личных автомобилях, помимо своих близких, они вывезли двух матерей с тремя и четырьмя детьми от девяти месяцев до 12 лет. Одна из мам находилась на позднем сроке беременности пятым ребенком", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что размещение семей с детьми уже организовали. Первую семью доставили по месту жительства знакомых, вторую разместили в пункте временного размещения. При участии неравнодушных людей в первые часы прибытия семьи с детьми были обеспечены теплой одеждой, питанием, условиями для отдыха.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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