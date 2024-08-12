В Курской области муж с женой помогли эвакуироваться двум матерям с детьми
Пункты временного размещения в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Муж с женой - сотрудницей Роспотребнадзора помогли эвакуироваться из опасной зоны в Курской области двум матерям с детьми, одна из женщин была беременна, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Как сообщило ведомство, старший специалист 1 разряда регионального управления Роспотребнадзора и ее супруг, председатель местного сельсовета, решили покинуть Кореневский район Курской области после информации о заходе украинских войск на территорию района в ночь на 9 августа.
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"Выезжая из села на личных автомобилях, помимо своих близких, они вывезли двух матерей с тремя и четырьмя детьми от девяти месяцев до 12 лет. Одна из мам находилась на позднем сроке беременности пятым ребенком", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что размещение семей с детьми уже организовали. Первую семью доставили по месту жительства знакомых, вторую разместили в пункте временного размещения. При участии неравнодушных людей в первые часы прибытия семьи с детьми были обеспечены теплой одеждой, питанием, условиями для отдыха.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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