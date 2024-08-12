https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965636605.html

В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области

В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области

Сто пятьдесят мест приготовили в Кировской области для размещения жителей, выехавших с территории подвергшейся атаке ВСУ Курской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:26

2024-08-12T10:26

2024-08-12T10:26

курская область

россия

кировская область

вооруженные силы украины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Сто пятьдесят мест приготовили в Кировской области для размещения жителей, выехавших с территории подвергшейся атаке ВСУ Курской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "Подготовлено 150 мест для размещения эвакуированных жителей, которые могут приехать в Кировскую область. Готовы отправить туда автобусы и обеспечить людей всем необходимым", - заявил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров в ходе еженедельного совещания в понедельник. Он отметил, что кировские власти находятся на постоянной связи с правительством Курской области. "Мы актуализировали перечень материалов и ресурсов, которые необходимы. Это лес, брус, электростанции. Сегодня первая партия гуманитарной помощи будет отправлена: 7 машин леса, 4 машины кругляка и 3 машины пиломатериалов. Также сбор гуманитарной помощи идет на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы. В среду планируем отгрузку двух машин: там будут генераторы, матрасы, продовольствие. Есть потребность в продуктах для эвакуированных: тушенка, консервы, сгущенное молоко", - рассказал Комаров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/oblast-1965633563.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область

россия

кировская область

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курская область, россия, кировская область, вооруженные силы украины