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В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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10:26 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/evakuatsiya-1965636605.html
В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области
В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области
Сто пятьдесят мест приготовили в Кировской области для размещения жителей, выехавших с территории подвергшейся атаке ВСУ Курской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:26
2024-08-12T10:26
курская область
россия
кировская область
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Сто пятьдесят мест приготовили в Кировской области для размещения жителей, выехавших с территории подвергшейся атаке ВСУ Курской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "Подготовлено 150 мест для размещения эвакуированных жителей, которые могут приехать в Кировскую область. Готовы отправить туда автобусы и обеспечить людей всем необходимым", - заявил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров в ходе еженедельного совещания в понедельник. Он отметил, что кировские власти находятся на постоянной связи с правительством Курской области. "Мы актуализировали перечень материалов и ресурсов, которые необходимы. Это лес, брус, электростанции. Сегодня первая партия гуманитарной помощи будет отправлена: 7 машин леса, 4 машины кругляка и 3 машины пиломатериалов. Также сбор гуманитарной помощи идет на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы. В среду планируем отгрузку двух машин: там будут генераторы, матрасы, продовольствие. Есть потребность в продуктах для эвакуированных: тушенка, консервы, сгущенное молоко", - рассказал Комаров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/oblast-1965633563.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, россия, кировская область, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Кировская область, Вооруженные силы Украины
В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области

В Кировской области подготовили 150 мест для эвакуированных из Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Сто пятьдесят мест приготовили в Кировской области для размещения жителей, выехавших с территории подвергшейся атаке ВСУ Курской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Подготовлено 150 мест для размещения эвакуированных жителей, которые могут приехать в Кировскую область. Готовы отправить туда автобусы и обеспечить людей всем необходимым", - заявил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров в ходе еженедельного совещания в понедельник.
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья
Вчера, 10:17
Он отметил, что кировские власти находятся на постоянной связи с правительством Курской области. "Мы актуализировали перечень материалов и ресурсов, которые необходимы. Это лес, брус, электростанции. Сегодня первая партия гуманитарной помощи будет отправлена: 7 машин леса, 4 машины кругляка и 3 машины пиломатериалов. Также сбор гуманитарной помощи идет на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы. В среду планируем отгрузку двух машин: там будут генераторы, матрасы, продовольствие. Есть потребность в продуктах для эвакуированных: тушенка, консервы, сгущенное молоко", - рассказал Комаров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
8 августа, 11:40
 
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