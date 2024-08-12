В Кировской области подготовили места для эвакуированных из Курской области
В Кировской области подготовили 150 мест для эвакуированных из Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Сто пятьдесят мест приготовили в Кировской области для размещения жителей, выехавших с территории подвергшейся атаке ВСУ Курской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
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"Подготовлено 150 мест для размещения эвакуированных жителей, которые могут приехать в Кировскую область. Готовы отправить туда автобусы и обеспечить людей всем необходимым", - заявил руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров в ходе еженедельного совещания в понедельник.
Он отметил, что кировские власти находятся на постоянной связи с правительством Курской области. "Мы актуализировали перечень материалов и ресурсов, которые необходимы. Это лес, брус, электростанции. Сегодня первая партия гуманитарной помощи будет отправлена: 7 машин леса, 4 машины кругляка и 3 машины пиломатериалов. Также сбор гуманитарной помощи идет на базе Кировской областной пожарно-спасательной службы. В среду планируем отгрузку двух машин: там будут генераторы, матрасы, продовольствие. Есть потребность в продуктах для эвакуированных: тушенка, консервы, сгущенное молоко", - рассказал Комаров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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8 августа, 11:40