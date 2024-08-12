Власти Энергодара принимают меры для защиты от ударов ВСУ
Сеновоз: власти принимают меры для защиты инфраструктуры города от ударов ВСУ
© РИА НовостиПодстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
© РИА Новости
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Энергодара в Запорожской области принимают меры, чтобы обезопасить объекты инфраструктуры города от ударов ВСУ, с продуктами первой необходимости проблем нет, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24".
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"Мы сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы не только обезопасить объекты, но и создать какие-то запасы для того, чтобы в кратчайший срок не только ликвидировать последствия этих ударов, но и (создать - ред.) возможность восстанавливать (объекты - ред.), создать все условия для нормальной жизнедеятельности города", - сказал Сеновоз.
Он также добавил, что город обеспечен всеми необходимыми продуктами и товарами первой необходимости.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.