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Власти Энергодара принимают меры для защиты от ударов ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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11:20 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/energodar-1965650605.html
Власти Энергодара принимают меры для защиты от ударов ВСУ
Власти Энергодара принимают меры для защиты от ударов ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Власти Энергодара принимают меры для защиты от ударов ВСУ
Власти Энергодара в Запорожской области принимают меры, чтобы обезопасить объекты инфраструктуры города от ударов ВСУ, с продуктами первой необходимости проблем РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:20
2024-08-12T11:20
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Энергодара в Запорожской области принимают меры, чтобы обезопасить объекты инфраструктуры города от ударов ВСУ, с продуктами первой необходимости проблем нет, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24"."Мы сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы не только обезопасить объекты, но и создать какие-то запасы для того, чтобы в кратчайший срок не только ликвидировать последствия этих ударов, но и (создать - ред.) возможность восстанавливать (объекты - ред.), создать все условия для нормальной жизнедеятельности города", - сказал Сеновоз.Он также добавил, что город обеспечен всеми необходимыми продуктами и товарами первой необходимости. Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
https://ria.ru/20240812/ataki-1965574107.html
https://ria.ru/20240812/energodar-1965640231.html
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Власти Энергодара принимают меры для защиты от ударов ВСУ

Сеновоз: власти принимают меры для защиты инфраструктуры города от ударов ВСУ

© РИА НовостиПодстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Подстанция Луч в Энергодаре, атакованная украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Энергодара в Запорожской области принимают меры, чтобы обезопасить объекты инфраструктуры города от ударов ВСУ, с продуктами первой необходимости проблем нет, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Мы сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы не только обезопасить объекты, но и создать какие-то запасы для того, чтобы в кратчайший срок не только ликвидировать последствия этих ударов, но и (создать - ред.) возможность восстанавливать (объекты - ред.), создать все условия для нормальной жизнедеятельности города", - сказал Сеновоз.
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Он также добавил, что город обеспечен всеми необходимыми продуктами и товарами первой необходимости.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
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ЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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