https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html

Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД

Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД - РИА Новости, 12.08.2024

Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД

Уголовное дело заведено после ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве, в котором погиб пассажир мотоцикла, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:29

2024-08-12T19:29

2024-08-12T19:29

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве, в котором погиб пассажир мотоцикла, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что мотоцикл и грузовик столкнулись на 38 километре внешней стороны МКАД, мотоциклиста и его пассажира отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на них наехала легковая машина Nissan. Пассажир мотоцикла погиб, водитель госпитализирован. Уточняется, что в ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля "Газ" был установлен и задержан, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. "По данному факту следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой статьи – лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет", - говорится в сообщении. Кроме того, в отношении водителя грузовика составлен административный материал за оставление места ДТП.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент ДТП на 39-м км МКАД Мотоцикл и грузовик столкнулись на 39-м км МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс Москвы и публикует кадры с моментом ДТП. 2024-08-12T19:29 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия