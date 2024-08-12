Рейтинг@Mail.ru
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД - РИА Новости, 12.08.2024
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
Уголовное дело заведено после ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве, в котором погиб пассажир мотоцикла, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:29
2024-08-12T19:29
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965599354_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4635f3de1a2f3b3af0c7998dafad2347.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве, в котором погиб пассажир мотоцикла, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что мотоцикл и грузовик столкнулись на 38 километре внешней стороны МКАД, мотоциклиста и его пассажира отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на них наехала легковая машина Nissan. Пассажир мотоцикла погиб, водитель госпитализирован. Уточняется, что в ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля "Газ" был установлен и задержан, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. "По данному факту следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой статьи – лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет", - говорится в сообщении. Кроме того, в отношении водителя грузовика составлен административный материал за оставление места ДТП.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
https://ria.ru/20240811/dtp-1965522488.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент ДТП на 39-м км МКАД
Мотоцикл и грузовик столкнулись на 39-м км МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс Москвы и публикует кадры с моментом ДТП.
2024-08-12T19:29
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965599354_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d66bdc6687b10e0b1a121245a28974d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД

Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве, в котором погиб пассажир мотоцикла, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что мотоцикл и грузовик столкнулись на 38 километре внешней стороны МКАД, мотоциклиста и его пассажира отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на них наехала легковая машина Nissan. Пассажир мотоцикла погиб, водитель госпитализирован. Уточняется, что в ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля "Газ" был установлен и задержан, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Крупные ДТП в России в 2024 году
18 июня, 13:00
"По данному факту следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой статьи – лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении водителя грузовика составлен административный материал за оставление места ДТП.
На месте ДТП с автомобилем каршеринга в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве
11 августа, 16:11
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала