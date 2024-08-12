https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД - РИА Новости, 12.08.2024
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
Уголовное дело заведено после ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве, в котором погиб пассажир мотоцикла, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:29
2024-08-12T19:29
2024-08-12T19:29
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве, в котором погиб пассажир мотоцикла, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что мотоцикл и грузовик столкнулись на 38 километре внешней стороны МКАД, мотоциклиста и его пассажира отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на них наехала легковая машина Nissan. Пассажир мотоцикла погиб, водитель госпитализирован. Уточняется, что в ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля "Газ" был установлен и задержан, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. "По данному факту следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой статьи – лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет", - говорится в сообщении. Кроме того, в отношении водителя грузовика составлен административный материал за оставление места ДТП.
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Момент ДТП на 39-м км МКАД
Мотоцикл и грузовик столкнулись на 39-м км МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс Москвы и публикует кадры с моментом ДТП.
2024-08-12T19:29
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Происшествия, Москва, Россия
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
Дело завели после смертельного ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Уголовное дело
заведено после ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД в Москве, в котором погиб пассажир мотоцикла, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что мотоцикл и грузовик столкнулись на 38 километре внешней стороны МКАД, мотоциклиста и его пассажира отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на них наехала легковая машина Nissan. Пассажир мотоцикла погиб, водитель госпитализирован. Уточняется, что в ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля "Газ" был установлен и задержан, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения.
"По данному факту следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой статьи – лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении водителя грузовика составлен административный материал за оставление места ДТП.