https://ria.ru/20240812/dtp-1965590197.html

На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик

На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик - РИА Новости, 12.08.2024

На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик

Мотоцикл и грузовик столкнулись на внутренней сторону 39-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщил в Telegram-канале департамент... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T05:54

2024-08-12T05:54

2024-08-12T08:28

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мотоцикл и грузовик столкнулись на внутренней сторону 39-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщил в Telegram-канале департамент транспорта Москвы, опубликовав видео момента аварии. "На внутренней стороне 39-го километра МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении ведомства. На опубликованных дептрансом кадрах с моментом ДТП видно, что мотоцикл и грузовик двигались в попутном направлении, в какой-то момент грузовик подрезал двигавшийся сзади него мотоцикл и сбил, из-за чего тот вылетел через барьерное ограждение на встречную полосу, где в упавший мотоцикл с мотоциклистом и его пассажиром въехал легковой автомобиль.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

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Момент ДТП на 39-м км МКАД Мотоцикл и грузовик столкнулись на 39-м км МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс Москвы и публикует кадры с моментом ДТП. 2024-08-12T05:54 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия