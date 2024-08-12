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На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик - РИА Новости, 12.08.2024
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05:54 12.08.2024 (обновлено: 08:28 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/dtp-1965590197.html
На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик
На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик - РИА Новости, 12.08.2024
На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик
Мотоцикл и грузовик столкнулись на внутренней сторону 39-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщил в Telegram-канале департамент... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:54
2024-08-12T08:28
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мотоцикл и грузовик столкнулись на внутренней сторону 39-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщил в Telegram-канале департамент транспорта Москвы, опубликовав видео момента аварии. "На внутренней стороне 39-го километра МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении ведомства. На опубликованных дептрансом кадрах с моментом ДТП видно, что мотоцикл и грузовик двигались в попутном направлении, в какой-то момент грузовик подрезал двигавшийся сзади него мотоцикл и сбил, из-за чего тот вылетел через барьерное ограждение на встречную полосу, где в упавший мотоцикл с мотоциклистом и его пассажиром въехал легковой автомобиль.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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Момент ДТП на 39-м км МКАД
Мотоцикл и грузовик столкнулись на 39-м км МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс Москвы и публикует кадры с моментом ДТП.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик

На МКАД столкнулись мотоцикл и грузовик, информация о пострадавших уточняется

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мотоцикл и грузовик столкнулись на внутренней сторону 39-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщил в Telegram-канале департамент транспорта Москвы, опубликовав видео момента аварии.
"На внутренней стороне 39-го километра МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении ведомства.
На опубликованных дептрансом кадрах с моментом ДТП видно, что мотоцикл и грузовик двигались в попутном направлении, в какой-то момент грузовик подрезал двигавшийся сзади него мотоцикл и сбил, из-за чего тот вылетел через барьерное ограждение на встречную полосу, где в упавший мотоцикл с мотоциклистом и его пассажиром въехал легковой автомобиль.
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