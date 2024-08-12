https://ria.ru/20240812/drony-1965588090.html

FPV-дроны поддержали штурмовиков на Авдеевском направлении

FPV-дроны поддержали штурмовиков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.08.2024

FPV-дроны поддержали штурмовиков на Авдеевском направлении

Расчёты FPV-дронов группировки войск "Центр" поддержали штурмовиков на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T05:06

2024-08-12T05:06

2024-08-12T08:25

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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов группировки войск "Центр" поддержали штурмовиков на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Операторы разведывательных квадрокоптеров и пилоты ударных FPV-дронов группировки войск "Центр" поддержали штурмовые подразделения при захвате блиндажей и укреплений ВСУ, уничтожая живую силу и технику противника на Авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что пилоты FPV-дронов с высокой точностью уничтожают скопления живой силы, технику противника, а также "разбирают" укрепления, залетая прямо в блиндажи военнослужащих ВСУ. В случае необходимости, операторы сбивают дроны противника, в том числе большие беспилотники типа "баба Яга". "Стараемся помочь штурмовикам, чтобы прошли вперед. Поражали цели за счет разведчика. Разведчик показывает где цели. После этого мы летим, поражаем цели чтобы продвинуться дальше", – рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Кабан".

https://ria.ru/20240811/udar-1965557705.html

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Работа операторов БПЛА на авдеевском направлении Расчеты FPV-дронов группировки войск "Центр" поддержали штурмовиков на авдеевском направлении. Кадры их работы публикует Минобороны. 2024-08-12T05:06 true PT1M12S

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