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Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог - РИА Новости, 12.08.2024
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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
18:38 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/dorogi-1965789233.html
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог - РИА Новости, 12.08.2024
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог
Липецкая область вошла в число регионов Центрального Федерального округа, лидирующих в рейтинге субъектов РФ по качеству дорог, наряду с Москвой, Московской и... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:38
2024-08-12T18:38
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
россия
москва
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ЛИПЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Липецкая область вошла в число регионов Центрального Федерального округа, лидирующих в рейтинге субъектов РФ по качеству дорог, наряду с Москвой, Московской и Белгородской областями, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Рейтинг российских регионов по качеству дорог — 2024, составленный РИА Новости с опорой на данные Федерального дорожного агентства от 2023 года, отражает соответствие автомобильных дорог нормативам и плотность дорожной сети в регионе. Согласно рейтингу, доля автомобильных дорог общего пользования областного или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог Липецкой области на конец 2023 года составляет 62,8%. Среди регионов ЦФО Липецкая область занимает четвертое место. "Правительство России поставило задачу к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона. В текущем году в планах отремонтировать не менее 600 километров региональных и муниципальных дорог", – отметил Артамонов. Он уточнил, что за пять лет в Липецкой области отремонтировали 2,8 тысячи километров доров, большую часть сделали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240808/kapremont-1964843203.html
https://ria.ru/20240808/karera-1964984783.html
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игорь артамонов, липецкая область, россия, москва
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Россия, Москва
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог

Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог

© iStock.com / OlgaVolodinaЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / OlgaVolodina
Липецк. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Липецкая область вошла в число регионов Центрального Федерального округа, лидирующих в рейтинге субъектов РФ по качеству дорог, наряду с Москвой, Московской и Белгородской областями, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Рейтинг российских регионов по качеству дорог — 2024, составленный РИА Новости с опорой на данные Федерального дорожного агентства от 2023 года, отражает соответствие автомобильных дорог нормативам и плотность дорожной сети в регионе.
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Согласно рейтингу, доля автомобильных дорог общего пользования областного или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог Липецкой области на конец 2023 года составляет 62,8%. Среди регионов ЦФО Липецкая область занимает четвертое место.
"Правительство России поставило задачу к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона. В текущем году в планах отремонтировать не менее 600 километров региональных и муниципальных дорог", – отметил Артамонов.
Он уточнил, что за пять лет в Липецкой области отремонтировали 2,8 тысячи километров доров, большую часть сделали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьРоссияМосква
 
 
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