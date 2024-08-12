https://ria.ru/20240812/dorogi-1965789233.html
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог - РИА Новости, 12.08.2024
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог
Липецкая область вошла в число регионов Центрального Федерального округа, лидирующих в рейтинге субъектов РФ по качеству дорог, наряду с Москвой, Московской и... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:38
2024-08-12T18:38
2024-08-12T18:38
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956423032_0:11:2734:1549_1920x0_80_0_0_fb55c68ba5b6e0a0fc176859145ee980.jpg
ЛИПЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Липецкая область вошла в число регионов Центрального Федерального округа, лидирующих в рейтинге субъектов РФ по качеству дорог, наряду с Москвой, Московской и Белгородской областями, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Рейтинг российских регионов по качеству дорог — 2024, составленный РИА Новости с опорой на данные Федерального дорожного агентства от 2023 года, отражает соответствие автомобильных дорог нормативам и плотность дорожной сети в регионе. Согласно рейтингу, доля автомобильных дорог общего пользования областного или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог Липецкой области на конец 2023 года составляет 62,8%. Среди регионов ЦФО Липецкая область занимает четвертое место. "Правительство России поставило задачу к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона. В текущем году в планах отремонтировать не менее 600 километров региональных и муниципальных дорог", – отметил Артамонов. Он уточнил, что за пять лет в Липецкой области отремонтировали 2,8 тысячи километров доров, большую часть сделали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240808/kapremont-1964843203.html
https://ria.ru/20240808/karera-1964984783.html
липецкая область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956423032_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_19cabd37593ced9f66619bff830f47a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, россия, москва
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Россия, Москва
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог
Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по качеству дорог
ЛИПЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Липецкая область вошла в число регионов Центрального Федерального округа, лидирующих в рейтинге субъектов РФ по качеству дорог, наряду с Москвой, Московской и Белгородской областями, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Рейтинг российских регионов по качеству дорог — 2024, составленный РИА Новости с опорой на данные Федерального дорожного агентства от 2023 года, отражает соответствие автомобильных дорог нормативам и плотность дорожной сети в регионе.
Согласно рейтингу, доля автомобильных дорог общего пользования областного или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог Липецкой области на конец 2023 года составляет 62,8%. Среди регионов ЦФО Липецкая область занимает четвертое место.
"Правительство России поставило задачу к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона. В текущем году в планах отремонтировать не менее 600 километров региональных и муниципальных дорог", – отметил Артамонов.
Он уточнил, что за пять лет в Липецкой области отремонтировали 2,8 тысячи километров доров, большую часть сделали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".