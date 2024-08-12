https://ria.ru/20240812/dorogi-1965784999.html

Более 6 тысяч км дорог отремонтировали в Кировской области

Более 6 тысяч км дорог отремонтировали в Кировской области - РИА Новости, 12.08.2024

Более 6 тысяч км дорог отремонтировали в Кировской области

Более 6 тысяч километров дорог привели в нормативное состояние в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:20

2024-08-12T18:20

2024-08-12T18:20

кировская область

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч километров дорог привели в нормативное состояние в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Кировской области – более 24 тысяч километров, из них более 21 тысячи километров – местные дороги. "В Кировской области 6391 километр дорог от общего их количества приведены в нормативное состояние. Это максимальный показатель за последние пять лет. Так, на 1 января 2019 года доля дорог в нормативном состоянии в Кировской области была 20,3% или 4855 километров. Показатель региональных дорог в нормативном состоянии выше - 51,4% или 2623 километров", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве транспорта Кировской области, около половины местных дорог являются грунтовыми, и приводить их к нормативному состоянию сложно, так как федеральные программы отсутствуют. "Однако правительство Кировской области ежегодно выделяет средства из регионального бюджета муниципальным образованиям, что позволяет ежегодно увеличивать долю дорог в нормативном состоянии. Также позитивную тенденцию по росту числа отремонтированных дорог поддерживает проект "Дорожный миллиард", инициированный губернатором Кировской области Александром Соколовым", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240809/kirov-1965120846.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кировская область, александр соколов