https://ria.ru/20240812/dnr-1965781292.html
В ДНР потребовали признать геноцидом действия нацистов во время войны
В ДНР потребовали признать геноцидом действия нацистов во время войны - РИА Новости, 12.08.2024
В ДНР потребовали признать геноцидом действия нацистов во время войны
Прокуратура ДНР направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:04
2024-08-12T18:04
2024-08-12T18:04
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "По поручению Игоря Краснова прокурором Донецкой Народной Республики направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Сталинской области (в настоящее время – Донецкая Народная Республика) в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР потребовали признать геноцидом действия нацистов во время войны
Прокуратура ДНР направила в суд заявление о геноциде народов СССР во время войны