https://ria.ru/20240812/diversii-1965741139.html

В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами

В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами

Диверсионные группы с российскими документами действуют на приграничных территориях Курской области, доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:47

2024-08-12T15:47

2024-08-12T15:47

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

россия

москва

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Диверсионные группы с российскими документами действуют на приграничных территориях Курской области, доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании. "Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла", - сообщил Смирнов.

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алексей смирнов (политик) , курская область, россия, москва, владимир путин, безопасность