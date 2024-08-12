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В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/diversii-1965741139.html
В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами
В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами
Диверсионные группы с российскими документами действуют на приграничных территориях Курской области, доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:47
2024-08-12T15:47
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
россия
москва
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Диверсионные группы с российскими документами действуют на приграничных территориях Курской области, доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании. "Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла", - сообщил Смирнов.
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алексей смирнов (политик) , курская область, россия, москва, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Москва, Владимир Путин, Безопасность
В Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами

Смирнов: в Курской области действуют диверсионные группы с документами РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Диверсионные группы с российскими документами действуют на приграничных территориях Курской области, доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании.
"Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла", - сообщил Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Смирнов (политик)Курская областьРоссияМоскваВладимир ПутинБезопасность
 
 
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