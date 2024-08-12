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В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки - РИА Новости, 12.08.2024
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Хорошие новости
 
13:24 12.08.2024 (обновлено: 14:50 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/detenysh-1965693581.html
В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки
В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки - РИА Новости, 12.08.2024
В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки
В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки, получивший имя Бубльгум, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:24
2024-08-12T14:50
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки, получивший имя Бубльгум, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Потомство появилось у самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Щенок по имени Бубльгум стал 29-м малышом в семействе. Детеныш пока питается материнским молоком, постепенно он выходит на прогулки по вольеру", — говорится в релизе. Кустарниковые собаки живут в Московском зоопарке с 2017 года. Молодого самца Вицли-Пуцли привезли из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Александровича Шило, а спустя год к нему присоединилась самка Фрея. В 2019 году у пары появились первые детеныши. "Вицли-Пуцли и Фрея оказались замечательными родителями. Мама не отходила от своих детей, кормила их и вылизывала. Папа приносил ей еду, а когда малыши стали переходить на взрослую пищу, начал кормить и их", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова. С тех пор пара регулярно приносит потомство, добавила она. Всего у Фреи родилось 29 щенков. Некоторых из них передали в другие зоопарки, и сейчас в стае 23 собаки — родители и 21 детеныш."Кустарниковые собаки высокосоциальные животные. Они образуют постоянные пары и регулярно заводят потомство. Однако подрастающее поколение не размножается, пока живет в родительской семье, — делать это может только одна доминантная самка", — уточняется в публикации.Кустарниковые собаки обитают в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки и предпочитают места около воды. Милые животные коричневого цвета с весьма упитанными боками — серьезные хищники, а самый близкий их родственник в семействе — гривистый волк. Большая семья кустарниковых собак может успешно охотиться даже на 250-килограммового тапира.
https://ria.ru/20240703/takin-1957110072.html
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Щенок кустарниковых собак Бубльгум в Московском зоопарке
Щенок кустарниковых собак Бубльгум в Московском зоопарке
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светлана акулова, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки

В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки, его назвали Бубльгум

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке родился детеныш кустарниковой собаки, получивший имя Бубльгум, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Потомство появилось у самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Щенок по имени Бубльгум стал 29-м малышом в семействе. Детеныш пока питается материнским молоком, постепенно он выходит на прогулки по вольеру", — говорится в релизе.
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Кустарниковые собаки живут в Московском зоопарке с 2017 года. Молодого самца Вицли-Пуцли привезли из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Александровича Шило, а спустя год к нему присоединилась самка Фрея. В 2019 году у пары появились первые детеныши.
«
"Вицли-Пуцли и Фрея оказались замечательными родителями. Мама не отходила от своих детей, кормила их и вылизывала. Папа приносил ей еду, а когда малыши стали переходить на взрослую пищу, начал кормить и их", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
С тех пор пара регулярно приносит потомство, добавила она. Всего у Фреи родилось 29 щенков. Некоторых из них передали в другие зоопарки, и сейчас в стае 23 собаки — родители и 21 детеныш.
"Кустарниковые собаки высокосоциальные животные. Они образуют постоянные пары и регулярно заводят потомство. Однако подрастающее поколение не размножается, пока живет в родительской семье, — делать это может только одна доминантная самка", — уточняется в публикации.
Кустарниковые собаки обитают в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки и предпочитают места около воды. Милые животные коричневого цвета с весьма упитанными боками — серьезные хищники, а самый близкий их родственник в семействе — гривистый волк. Большая семья кустарниковых собак может успешно охотиться даже на 250-килограммового тапира.
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