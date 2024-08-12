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Российские десантники уничтожили миномет ВСУ под Херсоном
Российские десантники уничтожили миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 12.08.2024
Российские десантники уничтожили миномет ВСУ под Херсоном
Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили минометный расчет украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:15
2024-08-12T05:15
2024-08-12T05:15
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ГЕНИЧЕСК, 12 авг - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили минометный расчет украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" артиллеристов-десантников группировки "Днепр" нанес артиллерийский удар и уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом и привезенным недавно новым боекомплектом. Цель располагалась на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет артиллеристов-десантников замаскировал свое орудие и убыл в укрытие. За время участия в СВО на счету десантников уже имеется не один десяток уничтоженных артиллерийских систем и бронированной техники противника, а также сотни украинских боевиков.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили миномет ВСУ под Херсоном
Минобороны: десантники уничтожили минометный расчет ВСУ на правобережье Днепра