Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/delo-1965755563.html
СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже
СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2024
СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже
СК возбудил уголовное дело после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, в результате чего двое рабочих погибли и двое пострадали, сообщило... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:31
2024-08-12T16:31
следственный комитет россии (ск рф)
россия
воронеж
воронежская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965699636_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_93ee443d2a7ddc30ac491f8911228d13.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, в результате чего двое рабочих погибли и двое пострадали, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Информация о ЧП на стройке на улице Ворошилова поступила в 10.16 мск понедельника. По данным следствия, произошло падение подъемника башенного крана, в результате двое рабочих погибли, двое пострадали. Одному из пострадавших оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй госпитализирован. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщает СУСК. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, назначены необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20240728/gas-1962536460.html
https://ria.ru/20240715/stroyka-1959820417.html
россия
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965699636_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_c5ca72de7431992b388f18080fd020e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, воронеж, воронежская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Воронеж, Воронежская область, Происшествия
СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже

СК завел дело после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже

© Фото : МЧС Воронежской области/TelegramМесто происшествия, где подъемная площадка башенного крана упала на стройплощадке в Воронеж
Место происшествия, где подъемная площадка башенного крана упала на стройплощадке в Воронеж - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : МЧС Воронежской области/Telegram
Место происшествия, где подъемная площадка башенного крана упала на стройплощадке в Воронеж
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, в результате чего двое рабочих погибли и двое пострадали, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Информация о ЧП на стройке на улице Ворошилова поступила в 10.16 мск понедельника. По данным следствия, произошло падение подъемника башенного крана, в результате двое рабочих погибли, двое пострадали. Одному из пострадавших оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй госпитализирован.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке
28 июля, 17:04
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщает СУСК.
Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, назначены необходимые судебные экспертизы.
Дорога рядом с местом взрыва на строительной площадке в Чечне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
На стройке в Чечне взорвались газовые баллоны
15 июля, 16:54
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияВоронежВоронежская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала