https://ria.ru/20240812/delo-1965755563.html

СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже

СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2024

СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже

СК возбудил уголовное дело после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, в результате чего двое рабочих погибли и двое пострадали, сообщило... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:31

2024-08-12T16:31

2024-08-12T16:31

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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, в результате чего двое рабочих погибли и двое пострадали, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Информация о ЧП на стройке на улице Ворошилова поступила в 10.16 мск понедельника. По данным следствия, произошло падение подъемника башенного крана, в результате двое рабочих погибли, двое пострадали. Одному из пострадавших оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй госпитализирован. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщает СУСК. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, назначены необходимые судебные экспертизы.

https://ria.ru/20240728/gas-1962536460.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, воронеж, воронежская область, происшествия