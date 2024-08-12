https://ria.ru/20240812/davlenie-1965809511.html
Таубер обвинила Санду в давлении на судей из-за запрета покидать Молдавию
Таубер обвинила Санду в давлении на судей из-за запрета покидать Молдавию - РИА Новости, 12.08.2024
Таубер обвинила Санду в давлении на судей из-за запрета покидать Молдавию
Лидер оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер обвинила президента Майю Санду в давлении на судей после того, как районная инстанция Кишинева вынесла решение РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:11
2024-08-12T21:11
2024-08-12T21:23
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КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер обвинила президента Майю Санду в давлении на судей после того, как районная инстанция Кишинева вынесла решение о запрете политику покидать Молдавию.В понедельник Таубер была внезапно вызвана в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. Заседание суда длилось несколько часов, и председательствующий судья Лилиана Кушка вынесла решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток."Хочу обратиться лично к Майе Санду и рассмеяться ей в лицо... Нынешняя власть также столкнется с последствиями своих действий, решение было принято под политическим давлением, и именно Санду", - сказала Таубер на выходе из зала суда.Таубер также сообщила, что её адвокаты готовят апелляцию, которая будет подана в Апелляционную палату Кишинева.Оппозиционер объяснила, что запрос в суд был подан из-за публикации в Telegram-канале NDEX, в которой к ее цитате добавили "домыслы и фантазии" о том, что она якобы покидает страну на неопределенный срок. Политик подчеркнула, что не собирается покидать Молдавию и намерена продолжить борьбу вместе с блоком "Победа".Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240812/vybory-1965750983.html
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду
Таубер обвинила Санду в давлении на судей из-за запрета покидать Молдавию
Таубер: нынешняя власть в Молдавии столкнется с последствиями своих действий
КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер обвинила президента Майю Санду в давлении на судей после того, как районная инстанция Кишинева вынесла решение о запрете политику покидать Молдавию.
В понедельник Таубер была внезапно вызвана в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. Заседание суда длилось несколько часов, и председательствующий судья Лилиана Кушка вынесла решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток.
«
"Хочу обратиться лично к Майе Санду и рассмеяться ей в лицо... Нынешняя власть также столкнется с последствиями своих действий, решение было принято под политическим давлением, и именно Санду", - сказала Таубер на выходе из зала суда.
Таубер также сообщила, что её адвокаты готовят апелляцию, которая будет подана в Апелляционную палату Кишинева.
Оппозиционер объяснила, что запрос в суд был подан из-за публикации в Telegram-канале NDEX, в которой к ее цитате добавили "домыслы и фантазии" о том, что она якобы покидает страну на неопределенный срок. Политик подчеркнула, что не собирается покидать Молдавию и намерена продолжить борьбу вместе с блоком "Победа".
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора
в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение
" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.