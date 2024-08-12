https://ria.ru/20240812/broneavtomobil-1965687073.html

В зону СВО поставили сотни бронеавтомобилей "Спартак"

В зону СВО поставили сотни бронеавтомобилей "Спартак" - РИА Новости, 12.08.2024

В зону СВО поставили сотни бронеавтомобилей "Спартак"

В зону спецоперации поставлены сотни многоцелевых бронеавтомобилей "Спартак", сообщил РИА Новости представитель компании-производителя "ВПК-Урал" на форуме... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:11

2024-08-12T13:11

2024-08-12T13:11

новое оружие россии

безопасность

россия

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. В зону спецоперации поставлены сотни многоцелевых бронеавтомобилей "Спартак", сообщил РИА Новости представитель компании-производителя "ВПК-Урал" на форуме "Армия-2024". На форуме представлен бронеавтомобиль многоцелевого назначения АМН-590911 "Спартак" с зенитной пушкой С-60 калибра 57 миллиметров. "Мы поставили уже несколько сот штук. В СВО он начал принимать участие с июля 2022 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, основными преимуществами бронеавтомобиля является повышенная баллистическая и противоминная защиты, а также невысокая стоимость. Бронеавтомобиль "Спартак" ("ВПК-Урал") обладает повышенной противоминной защитой. "Спартак" получил однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и антитравматические сиденья. Машина способна выдержать взрыв до шести килограммов тротила под днищем. Двигатель мощностью 312 лошадиных сил позволяет разогнаться до 100 километров в час. Форум "Армия-2024" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/bronya-1965648217.html

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, форум "армия — 2024"