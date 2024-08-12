https://ria.ru/20240812/broneavtomobil-1965687073.html
В зону СВО поставили сотни бронеавтомобилей "Спартак"
В зону СВО поставили сотни бронеавтомобилей "Спартак" - РИА Новости, 12.08.2024
В зону СВО поставили сотни бронеавтомобилей "Спартак"
В зону спецоперации поставлены сотни многоцелевых бронеавтомобилей "Спартак", сообщил РИА Новости представитель компании-производителя "ВПК-Урал" на форуме... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:11
2024-08-12T13:11
2024-08-12T13:11
новое оружие россии
безопасность
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форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. В зону спецоперации поставлены сотни многоцелевых бронеавтомобилей "Спартак", сообщил РИА Новости представитель компании-производителя "ВПК-Урал" на форуме "Армия-2024". На форуме представлен бронеавтомобиль многоцелевого назначения АМН-590911 "Спартак" с зенитной пушкой С-60 калибра 57 миллиметров. "Мы поставили уже несколько сот штук. В СВО он начал принимать участие с июля 2022 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, основными преимуществами бронеавтомобиля является повышенная баллистическая и противоминная защиты, а также невысокая стоимость. Бронеавтомобиль "Спартак" ("ВПК-Урал") обладает повышенной противоминной защитой. "Спартак" получил однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и антитравматические сиденья. Машина способна выдержать взрыв до шести килограммов тротила под днищем. Двигатель мощностью 312 лошадиных сил позволяет разогнаться до 100 километров в час. Форум "Армия-2024" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/bronya-1965648217.html
https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, форум "армия — 2024"
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Форум "Армия — 2024"
В зону СВО поставили сотни бронеавтомобилей "Спартак"
"ВПК-Урал": в зону СВО поставили сотни многоцелевых бронеавтомобилей "Спартак"
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. В зону спецоперации поставлены сотни многоцелевых бронеавтомобилей "Спартак", сообщил РИА Новости представитель компании-производителя "ВПК-Урал" на форуме "Армия-2024".
На форуме представлен бронеавтомобиль многоцелевого назначения АМН-590911 "Спартак" с зенитной пушкой С-60 калибра 57 миллиметров.
"Мы поставили уже несколько сот штук. В СВО он начал принимать участие с июля 2022 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основными преимуществами бронеавтомобиля является повышенная баллистическая и противоминная защиты, а также невысокая стоимость.
Бронеавтомобиль "Спартак" ("ВПК-Урал") обладает повышенной противоминной защитой. "Спартак" получил однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и антитравматические сиденья. Машина способна выдержать взрыв до шести килограммов тротила под днищем. Двигатель мощностью 312 лошадиных сил позволяет разогнаться до 100 километров в час.
Форум "Армия-2024" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа.