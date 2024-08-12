Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района
Гладков: бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Бойцы самообороны и местные молодые парни помогают выехать жителям Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков отметил, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие муниципальные образования организуют информационные пункты, где можно получить сведения о местах временного размещения.
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"Встретился с начальником управления безопасности Белгородской области Евгением Васильевичем Воробьёвым, который уже проехал по приграничным населенным пунктам Краснояружского района: поселку Графовка и селу Вязовое", - написал Гладков.
Он отметил, что в селе Репяховка еще остаются несколько жителей.
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"Прошли по домам. Вижу, что всё хорошо организовано. Самооборона и местные молодые парни оперативно реагируют на запросы: ездят по домам, общаются с людьми, помогают им выехать в пункты временного размещения", - написал губернатор.
Гладков опубликовал видео, на котором он ходит по домам жителей района и беседует с людьми, задавая им, в частности, вопрос о том, уезжают ли они.
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