https://ria.ru/20240812/bojtsy-1965654006.html

Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района

Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района - РИА Новости, 12.08.2024

Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района

Бойцы самообороны и местные молодые парни помогают выехать жителям Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:31

2024-08-12T11:31

2024-08-12T11:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

безопасность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Бойцы самообороны и местные молодые парни помогают выехать жителям Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков отметил, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие муниципальные образования организуют информационные пункты, где можно получить сведения о местах временного размещения. "Встретился с начальником управления безопасности Белгородской области Евгением Васильевичем Воробьёвым, который уже проехал по приграничным населенным пунктам Краснояружского района: поселку Графовка и селу Вязовое", - написал Гладков. Он отметил, что в селе Репяховка еще остаются несколько жителей. "Прошли по домам. Вижу, что всё хорошо организовано. Самооборона и местные молодые парни оперативно реагируют на запросы: ездят по домам, общаются с людьми, помогают им выехать в пункты временного размещения", - написал губернатор. Гладков опубликовал видео, на котором он ходит по домам жителей района и беседует с людьми, задавая им, в частности, вопрос о том, уезжают ли они. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность