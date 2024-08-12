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Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/bojtsy-1965654006.html
Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района
Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района - РИА Новости, 12.08.2024
Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района
Бойцы самообороны и местные молодые парни помогают выехать жителям Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:31
2024-08-12T11:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Бойцы самообороны и местные молодые парни помогают выехать жителям Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков отметил, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие муниципальные образования организуют информационные пункты, где можно получить сведения о местах временного размещения. "Встретился с начальником управления безопасности Белгородской области Евгением Васильевичем Воробьёвым, который уже проехал по приграничным населенным пунктам Краснояружского района: поселку Графовка и селу Вязовое", - написал Гладков. Он отметил, что в селе Репяховка еще остаются несколько жителей. "Прошли по домам. Вижу, что всё хорошо организовано. Самооборона и местные молодые парни оперативно реагируют на запросы: ездят по домам, общаются с людьми, помогают им выехать в пункты временного размещения", - написал губернатор. Гладков опубликовал видео, на котором он ходит по домам жителей района и беседует с людьми, задавая им, в частности, вопрос о том, уезжают ли они. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района

Гладков: бойцы самообороны помогают выехать жителям Краснояружского района

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Бойцы самообороны и местные молодые парни помогают выехать жителям Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков отметил, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие муниципальные образования организуют информационные пункты, где можно получить сведения о местах временного размещения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Встретился с начальником управления безопасности Белгородской области Евгением Васильевичем Воробьёвым, который уже проехал по приграничным населенным пунктам Краснояружского района: поселку Графовка и селу Вязовое", - написал Гладков.
Он отметил, что в селе Репяховка еще остаются несколько жителей.
«
"Прошли по домам. Вижу, что всё хорошо организовано. Самооборона и местные молодые парни оперативно реагируют на запросы: ездят по домам, общаются с людьми, помогают им выехать в пункты временного размещения", - написал губернатор.
Гладков опубликовал видео, на котором он ходит по домам жителей района и беседует с людьми, задавая им, в частности, вопрос о том, уезжают ли они.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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