https://ria.ru/20240812/bogomaz-1965726260.html

Глава Брянской области доложил Путину об обстрелах ВСУ мирного населения

Глава Брянской области доложил Путину об обстрелах ВСУ мирного населения - РИА Новости, 12.08.2024

Глава Брянской области доложил Путину об обстрелах ВСУ мирного населения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще обстреливают мирное население Брянской области, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:06

2024-08-12T15:06

2024-08-12T15:14

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир путин

александр богомаз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483005_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_496c1b4d9861fa072a1c72f8f13f33c3.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще обстреливают мирное население Брянской области, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на оперативном совещании."Ситуация в Брянской области стабильная, она такая же, как была и месяц назад. Количество обстрелов постоянное, 80-100 за неделю. Но хочу отметить, что за последнее время мы стали чаще наблюдать обстрелы мирного населения… 9 августа из 22 обстрелов 11 было по мирным жителям: по домам, машинам и автобусам", - сообщил Богомаз.

https://ria.ru/20240812/putin-1965725136.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, вооруженные силы украины, владимир путин, александр богомаз, россия