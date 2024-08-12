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Глава Брянской области доложил Путину об обстрелах ВСУ мирного населения
Глава Брянской области доложил Путину об обстрелах ВСУ мирного населения - РИА Новости, 12.08.2024
Глава Брянской области доложил Путину об обстрелах ВСУ мирного населения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще обстреливают мирное население Брянской области, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:06
2024-08-12T15:06
2024-08-12T15:14
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще обстреливают мирное население Брянской области, доложил губернатор региона Александр Богомаз Владимиру Путину на оперативном совещании."Ситуация в Брянской области стабильная, она такая же, как была и месяц назад. Количество обстрелов постоянное, 80-100 за неделю. Но хочу отметить, что за последнее время мы стали чаще наблюдать обстрелы мирного населения… 9 августа из 22 обстрелов 11 было по мирным жителям: по домам, машинам и автобусам", - сообщил Богомаз.
https://ria.ru/20240812/putin-1965725136.html
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брянская область, вооруженные силы украины, владимир путин, александр богомаз, россия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Александр Богомаз, Россия
Глава Брянской области доложил Путину об обстрелах ВСУ мирного населения
Богомаз: ВСУ все чаще обстреливают мирное население Брянской области