https://ria.ru/20240812/blagoustroystvo-1965680816.html

Благоустройство возле станции метро "Бибирево" в Москве выполнено на 50%

Благоустройство возле станции метро "Бибирево" в Москве выполнено на 50% - РИА Новости, 12.08.2024

Благоустройство возле станции метро "Бибирево" в Москве выполнено на 50%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50 % работ по благоустройству территорий возле станции метро "Бибирево" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:44

2024-08-12T12:44

2024-08-12T12:44

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50 % работ по благоустройству территорий возле станции метро "Бибирево" на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность объекта, сделать удобной и комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли улица Плещеева и участок Бибиревской улицы от пересечения с Костромской до дома №9", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установлены строительный городок, информационные баннеры и ограждения с сигнальными фонарями, организованы удобные проходы для пешеходов. "В ходе работ воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию общей протяженностью 3,6 километра. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Обновим более 38 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и более 60 тысяч "квадратов" на проезжей части. Заменим старые фонари на энергоэффективные, разместим уличные торшеры, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Заммэра добавил, что в районе станции метро установят современные остановочные павильоны, лавочки для отдыха и навигационные стелы, организуют парковки для автомобилей и велосипедов. Около выхода из метро "Бибирево" на пересечении улиц Плещеева и Пришвина обновят зеленую зону. С другой стороны перекрестка этих улиц приведут в порядок маленький сквер, на месте хаотичной парковки около дома №4 на улице Плещеева появится зеленое общественное пространство. Около северного вестибюля станции "Бибирево" на Костромской улице благоустроят сквер, на прилегающих к станции метро территориях отремонтируют семь детских площадок. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе транспортного объекта обустроят 110 тысяч квадратных метров газона и 750 "квадратов" цветников. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы