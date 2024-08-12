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Белоусов прокомментировал программу форума "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024
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11:44 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/belousov-1965659878.html
Белоусов прокомментировал программу форума "Армия-2024"
Белоусов прокомментировал программу форума "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024
Белоусов прокомментировал программу форума "Армия-2024"
Программа форума "Армия-2024" сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции, а также путей адаптации промышленности к решению задач Вооруженных РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:44
2024-08-12T11:44
безопасность
россия
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Программа форума "Армия-2024" сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции, а также путей адаптации промышленности к решению задач Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В этом году его (форума - ред.) деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы. А также - путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота", - сказал Белоусов на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024". По его словам, на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, в том числе инициативные проекты. "Подготовлена экспозиция современного вооружения, которое доказало свою эффективность в реальной боевой обстановке. Представлены инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - сказал Белоусов. Он подчеркнул, что впервые на выставке можно увидеть разработки "народного ОПК". "Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО", - пояснил министр обороны РФ. По его словам, зарубежные гости форума смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением и заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил. Белоусов выразил уверенность, что форум будет способствовать "реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского ОПК и расширению военно-технического сотрудничества".
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безопасность, россия, форум "армия — 2024"
Безопасность, Россия, Форум "Армия — 2024"
Белоусов прокомментировал программу форума "Армия-2024"

Белоусов: форум "Армия-2024" сфокусирован на обсуждении опыта спецоперации

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Международный военно-технический форум "Армия-2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Программа форума "Армия-2024" сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции, а также путей адаптации промышленности к решению задач Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"В этом году его (форума - ред.) деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы. А также - путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота", - сказал Белоусов на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК"
Вчера, 09:14
По его словам, на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, в том числе инициативные проекты.
«
"Подготовлена экспозиция современного вооружения, которое доказало свою эффективность в реальной боевой обстановке. Представлены инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что впервые на выставке можно увидеть разработки "народного ОПК".
Конгрессно-выставочный центр Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024"
Вчера, 09:51
«
"Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО", - пояснил министр обороны РФ.
По его словам, зарубежные гости форума смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением и заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил.
Белоусов выразил уверенность, что форум будет способствовать "реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского ОПК и расширению военно-технического сотрудничества".
Участница Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Международный форум "Армия 2024"
Вчера, 02:51
 
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