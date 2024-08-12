https://ria.ru/20240812/belousov-1965659878.html

Белоусов прокомментировал программу форума "Армия-2024"

Белоусов прокомментировал программу форума "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024

Белоусов прокомментировал программу форума "Армия-2024"

Программа форума "Армия-2024" сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции, а также путей адаптации промышленности к решению задач Вооруженных РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:44

2024-08-12T11:44

2024-08-12T11:44

безопасность

россия

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Программа форума "Армия-2024" сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции, а также путей адаптации промышленности к решению задач Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В этом году его (форума - ред.) деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы. А также - путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота", - сказал Белоусов на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024". По его словам, на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, в том числе инициативные проекты. "Подготовлена экспозиция современного вооружения, которое доказало свою эффективность в реальной боевой обстановке. Представлены инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - сказал Белоусов. Он подчеркнул, что впервые на выставке можно увидеть разработки "народного ОПК". "Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО", - пояснил министр обороны РФ. По его словам, зарубежные гости форума смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением и заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил. Белоусов выразил уверенность, что форум будет способствовать "реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского ОПК и расширению военно-технического сотрудничества".

https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html

https://ria.ru/20240812/delegatsii-1965622909.html

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

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безопасность, россия, форум "армия — 2024"