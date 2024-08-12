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Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада
Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада - РИА Новости, 12.08.2024
Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада
Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:31
2024-08-12T11:31
2024-08-12T18:14
россия
сша
андрей белоусов
безопасность
форум "армия — 2024"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024". "Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2024". Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это - вооруженное противостояние России и коллективного Запада", - сказал Белоусов. По его словам, это вооружённое противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить своё доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка". "В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", - подчеркнул министр обороны России.
https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, андрей белоусов, безопасность, форум "армия — 2024", министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, США, Андрей Белоусов, Безопасность, Форум "Армия — 2024", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада
Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и коллективного Запада
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024".
«
"Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2024". Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это - вооруженное противостояние России и коллективного Запада", - сказал Белоусов.
По его словам, это вооружённое противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить своё доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка".
"В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", - подчеркнул министр обороны России.