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Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада - РИА Новости, 12.08.2024
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11:31 12.08.2024 (обновлено: 18:14 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/belousov-1965654269.html
Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада
Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада - РИА Новости, 12.08.2024
Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада
Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:31
2024-08-12T18:14
россия
сша
андрей белоусов
безопасность
форум "армия — 2024"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024". "Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2024". Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это - вооруженное противостояние России и коллективного Запада", - сказал Белоусов. По его словам, это вооружённое противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить своё доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка". "В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", - подчеркнул министр обороны России.
https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html
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россия, сша, андрей белоусов, безопасность, форум "армия — 2024", министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, США, Андрей Белоусов, Безопасность, Форум "Армия — 2024", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада

Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и коллективного Запада

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024".
«
"Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2024". Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это - вооруженное противостояние России и коллективного Запада", - сказал Белоусов.
По его словам, это вооружённое противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить своё доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка".
"В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", - подчеркнул министр обороны России.
Участница Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Международный форум "Армия 2024"
Вчера, 02:51
 
РоссияСШААндрей БелоусовБезопасностьФорум "Армия — 2024"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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