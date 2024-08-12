https://ria.ru/20240812/belousov-1965654269.html

Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада

Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада - РИА Новости, 12.08.2024

Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада

Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:31

2024-08-12T11:31

2024-08-12T18:14

россия

сша

андрей белоусов

безопасность

форум "армия — 2024"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024". "Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2024". Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это - вооруженное противостояние России и коллективного Запада", - сказал Белоусов. По его словам, это вооружённое противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить своё доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка". "В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", - подчеркнул министр обороны России.

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, андрей белоусов, безопасность, форум "армия — 2024", министерство обороны рф (минобороны рф)