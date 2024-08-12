https://ria.ru/20240812/belorussiya-1965773015.html

В Белоруссии заявили об уничтожении 13 дронов ВСУ 9 августа

В Белоруссии заявили об уничтожении 13 дронов ВСУ 9 августа - РИА Новости, 12.08.2024

В Белоруссии заявили об уничтожении 13 дронов ВСУ 9 августа

Заместитель начальника факультета по учебной и научной работе - начальник учебно-методического отдела факультета генерального штаба вооруженных сил Военной... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:33

2024-08-12T17:33

2024-08-12T17:33

белоруссия

вооруженные силы украины

в мире

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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Заместитель начальника факультета по учебной и научной работе - начальник учебно-методического отдела факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель утверждает, что 9 августа над страной было сбито 13 украинских беспилотников. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной. "Те события, которые произошли в нашем воздушном пространстве, эти 13 беспилотников, которые были сбиты непосредственно над Костюковичами, - это тот же информационный посыл (со стороны Украины - ред.), который должен был показать Республику Беларусь не в совсем приглядном виде. Просто показать, что Украина - она безнаказанна", - сказал Богодель в интервью агентству Белта, размещенном на его YouTube-канале. Военный эксперт напомнил, что по дронам работал полк противовоздушной обороны с зенитными ракетными комплексами, который уничтожил часть ударных беспилотников над Белоруссией. Оставшиеся из группы дронов, летевших с Украины, были сопровождены радиотехническими войсками и переданы российской стороне, которая успешно уничтожила их в Ярославской и Смоленской областях, добавил он. "Можно говорить что угодно, но есть факты объективного контроля, которые предоставляет наше командование противовоздушной обороны. Было официальное выступление наших дипломатов, выступление главнокомандующего. Это не голословные заявления", - подчеркнул Богодель. Он считает, что украинцы решили проверить на прочность союзнические отношения Белоруссии и России. "Украинцы не знали, что у нас единая региональная группировка по противовоздушной обороне? Конечно, знали. Они хотели посмотреть, как работает наша доктрина (военная доктрина. – ред.), тот же самый договор о коллективной безопасности, наша совместная союзная доктрина (с Россией – ред.). Все это говорит о том, что Беларусь сегодня может принять самые кардинальные меры в отношении тех происков, которые сегодня совершает украинская сторона", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240812/minoborony-1965683156.html

https://ria.ru/20240812/rossija-1965720596.html

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белоруссия, вооруженные силы украины, в мире