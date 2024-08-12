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В Белоруссии могут ввести наказание за насилие над бывшим президентом - РИА Новости, 12.08.2024
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16:06 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/belorussiya-1965748995.html
В Белоруссии могут ввести наказание за насилие над бывшим президентом
В Белоруссии могут ввести наказание за насилие над бывшим президентом - РИА Новости, 12.08.2024
В Белоруссии могут ввести наказание за насилие над бывшим президентом
В Белоруссии предлагают ввести наказание за насилие или угрозу в отношении президента и экс-президента, говорится в законопроекте, опубликованном на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:06
2024-08-12T16:06
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. В Белоруссии предлагают ввести наказание за насилие или угрозу в отношении президента и экс-президента, говорится в законопроекте, опубликованном на Национальном интернет-портале республики. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в парламент страны законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений. "Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - говорится в документе. Кроме того, вносятся поправки в закон о распространении информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов ВС Белоруссии по территории республики, если такая информация официально не распространялась, совершенное в период проведения контртеррористической операции, действия чрезвычайного либо военного положения. Нарушение закона предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Также могут ввести наказание за получение или использование иностранной безвозмездной помощи в случаях, запрещенных законодательством. Нарушителю, в случае принятия закона, будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20240731/minjusty-1963222277.html
https://ria.ru/20240719/lukashenko-1960753649.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Белоруссии могут ввести наказание за насилие над бывшим президентом

В Белоруссии могут ввести наказание за угрозу президенту и экс-президенту

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник милиции в Белоруссии
Сотрудник милиции в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Сотрудник милиции в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. В Белоруссии предлагают ввести наказание за насилие или угрозу в отношении президента и экс-президента, говорится в законопроекте, опубликованном на Национальном интернет-портале республики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в парламент страны законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений.
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"Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - говорится в документе.
Кроме того, вносятся поправки в закон о распространении информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов ВС Белоруссии по территории республики, если такая информация официально не распространялась, совершенное в период проведения контртеррористической операции, действия чрезвычайного либо военного положения. Нарушение закона предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Также могут ввести наказание за получение или использование иностранной безвозмездной помощи в случаях, запрещенных законодательством. Нарушителю, в случае принятия закона, будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.
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