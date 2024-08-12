https://ria.ru/20240812/belorussija-1965770483.html

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Украиной - РИА Новости, 12.08.2024

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Украиной

Новых провокаций на границе Белоруссии с Украиной не наблюдается, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:27

2024-08-12T17:27

2024-08-12T17:31

белоруссия

украина

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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Новых провокаций на границе Белоруссии с Украиной не наблюдается, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский во время YouTube-стрима проекта "Минск-Москва". "Если мы сегодня говорим о сухопутном участке границы, наземной границе… Органы пограничной службы отмечают снижение количества провокаций со стороны военнослужащих сопредельной стороны, украинских военнослужащих. Новых провокаций вблизи госграницы, предпосылок к ним мы не наблюдаем", - сказал Бычковский.

https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html

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белоруссия, украина