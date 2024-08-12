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Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Украиной
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Украиной - РИА Новости, 12.08.2024
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Украиной
Новых провокаций на границе Белоруссии с Украиной не наблюдается, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:27
2024-08-12T17:27
2024-08-12T17:31
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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Новых провокаций на границе Белоруссии с Украиной не наблюдается, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский во время YouTube-стрима проекта "Минск-Москва". "Если мы сегодня говорим о сухопутном участке границы, наземной границе… Органы пограничной службы отмечают снижение количества провокаций со стороны военнослужащих сопредельной стороны, украинских военнослужащих. Новых провокаций вблизи госграницы, предпосылок к ним мы не наблюдаем", - сказал Бычковский.
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белоруссия, украина
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Украиной
Представитель Бычковский: новых провокаций на белорусско-украинской границе нет