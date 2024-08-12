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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:09
2024-08-12T07:09
2024-08-12T07:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Об угрозе атаки БПЛА ведомство информировало в 1.08 мск. Примерно через 7 часов тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников