https://ria.ru/20240812/belgorod-1965594468.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:09

2024-08-12T07:09

2024-08-12T07:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Об угрозе атаки БПЛА ведомство информировало в 1.08 мск. Примерно через 7 часов тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240812/ukrytiya-1965590507.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия