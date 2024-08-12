https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965816245.html

Белый дом отверг причастность США к падению правительства в Бангладеш

Белый дом отверг причастность США к падению правительства в Бангладеш - РИА Новости, 12.08.2024

Белый дом отверг причастность США к падению правительства в Бангладеш

США отвергают свою причастность к падению правительства в Бангладеш, расценивая подобные утверждения как ложные, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:46

2024-08-12T22:46

2024-08-12T22:46

беспорядки в бангладеш

карин жан-пьер

бангладеш

сша

в мире

индия

шейх хасина

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США отвергают свою причастность к падению правительства в Бангладеш, расценивая подобные утверждения как ложные, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы никак не участвовали. Любые сообщения или слухи о том, что власти Соединенных Штатов были вовлечены в эти события, - попросту ложны", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Жан-Пьер, смена власти в стране стала следствием "выбора народа" Бангладеш. Ранее несколько изданий распространили информацию о том, что бывшая премьер–министр Бангладеш Шейх Хасина, правительство которой потеряло власть в результате массовых студенческих протестов и последовавших за ними беспорядков, перед отъездом из Бангладеш или сразу после прибытия в Индию, где она получила временное убежище, якобы заявила о том, что в падение ее правительства были вовлечены США из-за того, что она не разрешила открыть на острове святого Мартина в Бенгальском заливе, являющемся самой южной территорией Бангладеш, американскую военную базу.

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965803893.html

бангладеш

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беспорядки в бангладеш, карин жан-пьер, бангладеш, сша, в мире, индия, шейх хасина