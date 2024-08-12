https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965816245.html
Белый дом отверг причастность США к падению правительства в Бангладеш
Белый дом отверг причастность США к падению правительства в Бангладеш - РИА Новости, 12.08.2024
Белый дом отверг причастность США к падению правительства в Бангладеш
США отвергают свою причастность к падению правительства в Бангладеш, расценивая подобные утверждения как ложные, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:46
2024-08-12T22:46
2024-08-12T22:46
беспорядки в бангладеш
карин жан-пьер
бангладеш
сша
в мире
индия
шейх хасина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964349742_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_497cab5b190b08f8cc0d93021a88bf26.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США отвергают свою причастность к падению правительства в Бангладеш, расценивая подобные утверждения как ложные, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы никак не участвовали. Любые сообщения или слухи о том, что власти Соединенных Штатов были вовлечены в эти события, - попросту ложны", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Жан-Пьер, смена власти в стране стала следствием "выбора народа" Бангладеш. Ранее несколько изданий распространили информацию о том, что бывшая премьер–министр Бангладеш Шейх Хасина, правительство которой потеряло власть в результате массовых студенческих протестов и последовавших за ними беспорядков, перед отъездом из Бангладеш или сразу после прибытия в Индию, где она получила временное убежище, якобы заявила о том, что в падение ее правительства были вовлечены США из-за того, что она не разрешила открыть на острове святого Мартина в Бенгальском заливе, являющемся самой южной территорией Бангладеш, американскую военную базу.
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html
https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965803893.html
бангладеш
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964349742_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_4442708fbe7e866ebd5ecdceb2d63bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в бангладеш, карин жан-пьер, бангладеш, сша, в мире, индия, шейх хасина
Беспорядки в Бангладеш, Карин Жан-Пьер, Бангладеш, США, В мире, Индия, Шейх Хасина
Белый дом отверг причастность США к падению правительства в Бангладеш
Карин Жан-Пьер: США отвергают причастность к падению правительства в Бангладеш