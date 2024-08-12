В Бангладеш заморозят счета двух бывших министров
Финразведка Бангладеш поручила банкам заморозить счета двух экс-министров
© AP Photo / Abid HasanПротестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке
© AP Photo / Abid Hasan
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Финансовая разведка Бангладеш поручила банкам страны заморозить счета двух бывших министров и членов их семей, сообщает бенгальский портал Daily Observer.
"Подразделение финансовой разведки Бангладеш проинструктировало все банки, чтобы те заморозили счета бывшего государственного министра информации и вещания Мухамеда Арафата и его жены Шармин Мустари... бывшего министра земельных ресурсов Сайфуззамана Чаудхури Джаведа и его жены Рухмилы Заман", - говорится на сайте портала.
Отмечается, что речь идет также об их детях и компаниях, которыми те могут владеть.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в начале августа и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.