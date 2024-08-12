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В Бангладеш заморозят счета двух бывших министров - РИА Новости, 12.08.2024
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20:24 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965803893.html
В Бангладеш заморозят счета двух бывших министров
В Бангладеш заморозят счета двух бывших министров - РИА Новости, 12.08.2024
В Бангладеш заморозят счета двух бывших министров
Финансовая разведка Бангладеш поручила банкам страны заморозить счета двух бывших министров и членов их семей, сообщает бенгальский портал Daily Observer. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:24
2024-08-12T20:24
в мире
бангладеш
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Финансовая разведка Бангладеш поручила банкам страны заморозить счета двух бывших министров и членов их семей, сообщает бенгальский портал Daily Observer. "Подразделение финансовой разведки Бангладеш проинструктировало все банки, чтобы те заморозили счета бывшего государственного министра информации и вещания Мухамеда Арафата и его жены Шармин Мустари... бывшего министра земельных ресурсов Сайфуззамана Чаудхури Джаведа и его жены Рухмилы Заман", - говорится на сайте портала. Отмечается, что речь идет также об их детях и компаниях, которыми те могут владеть. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в начале августа и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965802150.html
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в мире, бангладеш, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш заморозят счета двух бывших министров

Финразведка Бангладеш поручила банкам заморозить счета двух экс-министров

© AP Photo / Abid HasanПротестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Abid Hasan
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Финансовая разведка Бангладеш поручила банкам страны заморозить счета двух бывших министров и членов их семей, сообщает бенгальский портал Daily Observer.
"Подразделение финансовой разведки Бангладеш проинструктировало все банки, чтобы те заморозили счета бывшего государственного министра информации и вещания Мухамеда Арафата и его жены Шармин Мустари... бывшего министра земельных ресурсов Сайфуззамана Чаудхури Джаведа и его жены Рухмилы Заман", - говорится на сайте портала.
Отмечается, что речь идет также об их детях и компаниях, которыми те могут владеть.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в начале августа и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 20:11
 
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