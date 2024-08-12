https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965802150.html

Треть сотрудников генпрокуратуры Бангладеш ушли в отставку

Треть сотрудников генпрокуратуры Бангладеш ушли в отставку - РИА Новости, 12.08.2024

Треть сотрудников генпрокуратуры Бангладеш ушли в отставку

Семьдесят из 215 сотрудников генеральной прокуратуры Бангладеш за последние несколько дней ушли в отставку, сообщил бенгальский портал Daily Observer. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:11

2024-08-12T20:11

2024-08-12T20:11

в мире

бангладеш

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Семьдесят из 215 сотрудников генеральной прокуратуры Бангладеш за последние несколько дней ушли в отставку, сообщил бенгальский портал Daily Observer. "За последние несколько дней... 70 из 215 заместителей и помощников генерального прокурора подали в отставку", - пишет портал со ссылкой на данные ведомства. Причины отставок этих чиновников Daily Observer не уточняет. Издание Daily Star 7 августа сообщило, что генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин подал президенту заявление об отставке на фоне волны протестов и смены власти в стране. Премьер Бангладеш Шейх Хасина 5 августа на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке и отправилась в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.

https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965559392.html

https://ria.ru/20240809/otstavka-1965312633.html

https://ria.ru/20240809/arest-1965310137.html

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в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш