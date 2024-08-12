https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965627261.html

Шейх Хасина не говорила о причастности США к своей отставке, заявил ее сын

Шейх Хасина не говорила о причастности США к своей отставке, заявил ее сын - РИА Новости, 12.08.2024

Шейх Хасина не говорила о причастности США к своей отставке, заявил ее сын

Сын и бывший советник экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед, живущий в США, опроверг информацию ряда изданий о том, что его мать якобы заявила об... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:03

2024-08-12T10:03

2024-08-12T10:03

в мире

бангладеш

сша

индия

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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БАНГКОК, 12 авг – РИА Новости. Сын и бывший советник экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед, живущий в США, опроверг информацию ряда изданий о том, что его мать якобы заявила об ответственности США за падение ее правительства, сообщает в понедельник новостной портал India Today. Ранее несколько изданий распространили информацию о том, что Шейх Хасина, правительство которой потеряло власть в результате массовых студенческих протестов и последовавших за ними беспорядков, перед отъездом из Бангладеш или сразу после прибытия в Индию, где она получила временное убежище, якобы заявила о том, что в падение ее правительства были вовлечены США из-за того, что она не разрешила открыть на острове святого Мартина в Бенгальском заливе, являющемся самой южной территорией Бангладеш, американскую военную базу. "Никаких подобных утверждений Шейх Хасина не произносила, это фейк. Я получил от нее подтверждение этого факта: она этого не говорила", - заявил в понедельник Саджиб Вазед, видеоинтервью с которым размещает портал.

https://ria.ru/20240809/arest-1965310137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш, сша, индия, шейх хасина, беспорядки в бангладеш