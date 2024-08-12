https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965627261.html
Шейх Хасина не говорила о причастности США к своей отставке, заявил ее сын
Шейх Хасина не говорила о причастности США к своей отставке, заявил ее сын - РИА Новости, 12.08.2024
Шейх Хасина не говорила о причастности США к своей отставке, заявил ее сын
Сын и бывший советник экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед, живущий в США, опроверг информацию ряда изданий о том, что его мать якобы заявила об... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:03
2024-08-12T10:03
2024-08-12T10:03
в мире
бангладеш
сша
индия
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964384688_0:0:2623:1476_1920x0_80_0_0_99f14fd2b1cfbf2016c344b84f2dfa1e.jpg
БАНГКОК, 12 авг – РИА Новости. Сын и бывший советник экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед, живущий в США, опроверг информацию ряда изданий о том, что его мать якобы заявила об ответственности США за падение ее правительства, сообщает в понедельник новостной портал India Today. Ранее несколько изданий распространили информацию о том, что Шейх Хасина, правительство которой потеряло власть в результате массовых студенческих протестов и последовавших за ними беспорядков, перед отъездом из Бангладеш или сразу после прибытия в Индию, где она получила временное убежище, якобы заявила о том, что в падение ее правительства были вовлечены США из-за того, что она не разрешила открыть на острове святого Мартина в Бенгальском заливе, являющемся самой южной территорией Бангладеш, американскую военную базу. "Никаких подобных утверждений Шейх Хасина не произносила, это фейк. Я получил от нее подтверждение этого факта: она этого не говорила", - заявил в понедельник Саджиб Вазед, видеоинтервью с которым размещает портал.
https://ria.ru/20240809/arest-1965310137.html
бангладеш
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964384688_231:0:2623:1794_1920x0_80_0_0_d16f34a0c53342f0eef05784d490ebf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, сша, индия, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, США, Индия, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Шейх Хасина не говорила о причастности США к своей отставке, заявил ее сын
Сын экс-премьера Бангладеш Вазед: шейх Хасина не обвиняла США в своей отставке