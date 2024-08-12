https://ria.ru/20240812/azarov-1965626582.html

Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область

Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область

У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив, она обернется провалом, написал бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. "Атака ВСУ на территорию... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:01

2024-08-12T10:01

2024-08-12T10:07

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив, она обернется провалом, написал бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. "Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — говорится в публикации. Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965601561.html

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в мире, курская область, украина, николай азаров (политик), россия, вооруженные силы украины