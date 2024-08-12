Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область
Экс-премьер Украины Азаров: атака ВСУ в Курской области обернется провалом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив, она обернется провалом, написал бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.
"Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — говорится в публикации.
"Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — говорится в публикации.
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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