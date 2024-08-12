Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 12.08.2024 (обновлено: 10:07 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/azarov-1965626582.html
Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область
Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область
У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив, она обернется провалом, написал бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. "Атака ВСУ на территорию... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:01
2024-08-12T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
николай азаров (политик)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964859360_0:0:1127:634_1920x0_80_0_0_a377882cdb08547252e7aaf57f7fdd07.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив, она обернется провалом, написал бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. "Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — говорится в публикации. Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965601561.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964859360_25:0:990:724_1920x0_80_0_0_77dd762e9493e4ebc1093483b1a1f059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, украина, николай азаров (политик), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Николай Азаров (политик), Россия, Вооруженные силы Украины
Экс-премьер Украины спрогнозировал исход атаки ВСУ на Курскую область

Экс-премьер Украины Азаров: атака ВСУ в Курской области обернется провалом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У атаки ВСУ в Курской области нет перспектив, она обернется провалом, написал бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.

"Атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат", — говорится в публикации.
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС
Вчера, 08:53
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаНиколай Азаров (политик)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала