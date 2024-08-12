День Военно-воздушных сил: история и особенности российской авиации

12 августа 1912 года был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

На фото: вертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время летно-тактических учений в Краснодарском крае.