День Военно-воздушных сил: история и особенности российской авиации

День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа.
На фото: топливозаправщик ИЛ-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.
День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа.
На фото: топливозаправщик ИЛ-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.
История отечественной военной авиации создавалась многими поколениями летчиков, ученых, конструкторов и испытателей.
На фото: учебно-тренировочные полеты девушек-курсантов Краснодарского Высшего военного училища летчиков.
История отечественной военной авиации создавалась многими поколениями летчиков, ученых, конструкторов и испытателей.
На фото: учебно-тренировочные полеты девушек-курсантов Краснодарского Высшего военного училища летчиков.
Своим самоотверженным трудом они внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны, укрепление ее боевой мощи.
На фото: курсанты Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на репетиции военного парада.
Своим самоотверженным трудом они внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны, укрепление ее боевой мощи.
На фото: курсанты Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на репетиции военного парада.
12 августа 1912 года был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.
На фото: вертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время летно-тактических учений в Краснодарском крае.
12 августа 1912 года был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.
На фото: вертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время летно-тактических учений в Краснодарском крае.
Современная военная авиация подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, которые в своем составе имеют бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.
На фото: пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ.
Современная военная авиация подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, которые в своем составе имеют бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.
На фото: пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ.
ВВС предназначены для отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха, поражения войск и критически важных объектов противника с применением обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и родов войск ВС.
На фото: авиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений.
ВВС предназначены для отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха, поражения войск и критически важных объектов противника с применением обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и родов войск ВС.
На фото: авиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений.
ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи.
На фото: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи.
На фото: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
С 1 августа 2015 года Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в новый вид Вооруженных Сил Российской Федерации – Воздушно-космические силы.
На фото: штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
С 1 августа 2015 года Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в новый вид Вооруженных Сил Российской Федерации – Воздушно-космические силы.
На фото: штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
С 2015 года Воздушно-космические силы также отмечают свой профессиональный праздник 12 августа.
На фото: техники и пилот многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России.
С 2015 года Воздушно-космические силы также отмечают свой профессиональный праздник 12 августа.
На фото: техники и пилот многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил.
На фото: пилот истребителя СУ-27 во время летно-тактических учений.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил.
На фото: пилот истребителя СУ-27 во время летно-тактических учений.
Также он отметил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции.
На фото: противолодочные самолеты Ил-38Н и истребитель Су-27 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте.
Также он отметил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции.
На фото: противолодочные самолеты Ил-38Н и истребитель Су-27 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте.
Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.
На фото: выступление ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" во время открытия форума "Армия-2022" в Кубинке.
Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.
На фото: выступление ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" во время открытия форума "Армия-2022" в Кубинке.