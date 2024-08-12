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День Военно-воздушных сил: история и особенности российской авиации - РИА Новости, 12.08.2024
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16:51 12.08.2024
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День Военно-воздушных сил: история и особенности российской авиации
День Военно-воздушных сил: история и особенности российской авиации - РИА Новости, 12.08.2024
День Военно-воздушных сил: история и особенности российской авиации
В России 12 августа отмечают 112-летие ВВС. Об истории и особенностях отечественной военной авиации — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:51
2024-08-12T16:51
фото
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В России 12 августа отмечают 112-летие ВВС. Об истории и особенностях отечественной военной авиации — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото
Фото

День Военно-воздушных сил: история и особенности российской авиации

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В России 12 августа отмечают 112-летие ВВС. Об истории и особенностях отечественной военной авиации — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа.

На фото: топливозаправщик ИЛ-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.

Топливозаправщик ИЛ-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе

День Военно-воздушных сил отмечается в России 12 августа.

На фото: топливозаправщик ИЛ-78 во время летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 12
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанк

История отечественной военной авиации создавалась многими поколениями летчиков, ученых, конструкторов и испытателей.

На фото: учебно-тренировочные полеты девушек-курсантов Краснодарского Высшего военного училища летчиков.

Учебно-тренировочные полеты девушек-курсантов Краснодарского Высшего военного училища летчиков по специальности штурмовая, истребительная и дальняя авиация на аэродроме Кущевский Краснодарского края

История отечественной военной авиации создавалась многими поколениями летчиков, ученых, конструкторов и испытателей.

На фото: учебно-тренировочные полеты девушек-курсантов Краснодарского Высшего военного училища летчиков.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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2 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Своим самоотверженным трудом они внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны, укрепление ее боевой мощи.

На фото: курсанты Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на репетиции военного парада.

Курсанты Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на репетиции военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино

Своим самоотверженным трудом они внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны, укрепление ее боевой мощи.

На фото: курсанты Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на репетиции военного парада.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

12 августа 1912 года был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

На фото: вертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время летно-тактических учений в Краснодарском крае.

Вертолеты Ка-52 Аллигатор во время летно-тактических учений в Краснодарском крае

12 августа 1912 года был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

На фото: вертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время летно-тактических учений в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Современная военная авиация подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, которые в своем составе имеют бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.

На фото: пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ.

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время показательного выступления на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот в Одинцово

Современная военная авиация подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, которые в своем составе имеют бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.

На фото: пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВВС предназначены для отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха, поражения войск и критически важных объектов противника с применением обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и родов войск ВС.

На фото: авиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений.

Авиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае

ВВС предназначены для отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха, поражения войск и критически важных объектов противника с применением обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и родов войск ВС.

На фото: авиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 12
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанк

ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи.

На фото: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве

ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи.

На фото: стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

© РИА Новости / Нина Падалко
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7 из 12
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

С 1 августа 2015 года Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в новый вид Вооруженных Сил Российской Федерации – Воздушно-космические силы.

На фото: штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.

Штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке

С 1 августа 2015 года Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в новый вид Вооруженных Сил Российской Федерации – Воздушно-космические силы.

На фото: штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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8 из 12
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанк

С 2015 года Воздушно-космические силы также отмечают свой профессиональный праздник 12 августа.

На фото: техники и пилот многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России.

Техники и пилот многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции

С 2015 года Воздушно-космические силы также отмечают свой профессиональный праздник 12 августа.

На фото: техники и пилот многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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9 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил.

На фото: пилот истребителя СУ-27 во время летно-тактических учений.

Пилот истребителя СУ-27 во время летно-тактических учений смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО в преддверии Дня авиации ПВО в Краснодарском крае

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил.

На фото: пилот истребителя СУ-27 во время летно-тактических учений.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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10 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Также он отметил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции.

На фото: противолодочные самолеты Ил-38Н и истребитель Су-27 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте.

Противолодочные самолеты Ил-38Н и истребитель Су-27 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте

Также он отметил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции.

На фото: противолодочные самолеты Ил-38Н и истребитель Су-27 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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11 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.

На фото: выступление ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" во время открытия форума "Армия-2022" в Кубинке.

Выступление ударного вертолета Ми-28Н Ночной охотник во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке

Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.

На фото: выступление ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" во время открытия форума "Армия-2022" в Кубинке.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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