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Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/ataki-1965574107.html
Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС
Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС
Украинские войска ежедневно подвергают Энергодар атакам дронов, создавая тем самым угрозу безопасности для жителей города и Запорожской АЭС, сообщила РИА... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:29
2024-08-12T00:29
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска ежедневно подвергают Энергодар атакам дронов, создавая тем самым угрозу безопасности для жителей города и Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Мы ежедневно фиксируем наличие дронов ВСУ над городом-спутником Запорожской АЭС. Тем самым создается угроза безопасности для жителей Энергодара и атомной станции", - сказала Яшина. В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
https://ria.ru/20240812/zaes-1965573763.html
энергодар
запорожская область
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энергодар, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС

Яшина: ВСУ ежедневно атакуют Энергодар, создавая угрозу безопасности для жителей

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска ежедневно подвергают Энергодар атакам дронов, создавая тем самым угрозу безопасности для жителей города и Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Мы ежедневно фиксируем наличие дронов ВСУ над городом-спутником Запорожской АЭС. Тем самым создается угроза безопасности для жителей Энергодара и атомной станции", - сказала Яшина.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Росатом" назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС актом ядерного терроризма
00:25
В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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