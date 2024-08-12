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Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС
Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС
Украинские войска ежедневно подвергают Энергодар атакам дронов, создавая тем самым угрозу безопасности для жителей города и Запорожской АЭС, сообщила РИА... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:29
2024-08-12T00:29
2024-08-12T00:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска ежедневно подвергают Энергодар атакам дронов, создавая тем самым угрозу безопасности для жителей города и Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Мы ежедневно фиксируем наличие дронов ВСУ над городом-спутником Запорожской АЭС. Тем самым создается угроза безопасности для жителей Энергодара и атомной станции", - сказала Яшина. В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
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Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС
Яшина: ВСУ ежедневно атакуют Энергодар, создавая угрозу безопасности для жителей