https://ria.ru/20240812/ataki-1965574107.html

Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС

Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Украинские войска ежедневно атакуют Энергодар, заявили на ЗАЭС

Украинские войска ежедневно подвергают Энергодар атакам дронов, создавая тем самым угрозу безопасности для жителей города и Запорожской АЭС, сообщила РИА... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:29

2024-08-12T00:29

2024-08-12T00:29

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

запорожская аэс

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска ежедневно подвергают Энергодар атакам дронов, создавая тем самым угрозу безопасности для жителей города и Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Мы ежедневно фиксируем наличие дронов ВСУ над городом-спутником Запорожской АЭС. Тем самым создается угроза безопасности для жителей Энергодара и атомной станции", - сказала Яшина. В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965573763.html

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энергодар, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия, россия