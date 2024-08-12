https://ria.ru/20240812/aslakhanov-1965808075.html

Кадыров посетил похороны Аслаханова

Кадыров посетил похороны Аслаханова - РИА Новости, 12.08.2024

Кадыров посетил похороны Аслаханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении вместе с соратниками похорон политика и общественника Асламбека Аслаханова. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:59

2024-08-12T20:59

2024-08-12T20:59

асламбек аслаханов

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 12 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении вместе с соратниками похорон политика и общественника Асламбека Аслаханова. "Вместе с дорогими братьями и соратниками посетил похороны многоуважаемого Асламбека Аслаханова. Я лично выразил глубокие слова соболезнования родным и близким Асламбека Ахмедовича, отметив при этом его высокие заслуги перед нашей Родиной. Несомненно, уход Асламбека Ахмедовича стал невосполнимой потерей для всего чеченского народа", - написал Кадыров в Telegram-канале. Известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов скончался в воскресенье. В 2003-2008 годах он являлся советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона. Аслаханов - профессор Академии МВД России, мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Он награжден государственными орденами и 16 медалями, также он являлся автором более ста научных и публицистических работ.

https://ria.ru/20240811/aslakhanov-1965560351.html

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асламбек аслаханов, рамзан кадыров, россия, общество