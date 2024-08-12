https://ria.ru/20240812/artilleristy-1965582869.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:03
2024-08-12T03:03
2024-08-12T03:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_3058e067ddca4695c02a9d274382437d.jpg
ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 122-милиметровых буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" в одном из районов (в зоне СВО – ред.) в лесном массиве уничтожили самоходную артиллерийскую установку, позиции и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что боевые расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника. Корректировку огня осуществляли при помощи расчетов БПЛА.
https://ria.ru/20240811/zapad-1965547482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_28af4c53a509cceea06798d9df753da6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ
МО: гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную артустановку и пехоту ВСУ в зоне СВО
ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты 122-милиметровых буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" в одном из районов (в зоне СВО – ред.) в лесном массиве уничтожили самоходную артиллерийскую установку, позиции и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что боевые расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника. Корректировку огня осуществляли при помощи расчетов БПЛА.