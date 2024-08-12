https://ria.ru/20240812/artilleristy-1965582869.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:03

2024-08-12T03:03

2024-08-12T03:03

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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 122-милиметровых буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" в одном из районов (в зоне СВО – ред.) в лесном массиве уничтожили самоходную артиллерийскую установку, позиции и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что боевые расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника. Корректировку огня осуществляли при помощи расчетов БПЛА.

https://ria.ru/20240811/zapad-1965547482.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность