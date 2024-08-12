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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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03:03 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/artilleristy-1965582869.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:03
2024-08-12T03:03
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безопасность
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 122-милиметровых буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" в одном из районов (в зоне СВО – ред.) в лесном массиве уничтожили самоходную артиллерийскую установку, позиции и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что боевые расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника. Корректировку огня осуществляли при помощи расчетов БПЛА.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ

МО: гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную артустановку и пехоту ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты 122-милиметровых буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" в одном из районов (в зоне СВО – ред.) в лесном массиве уничтожили самоходную артиллерийскую установку, позиции и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что боевые расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника. Корректировку огня осуществляли при помощи расчетов БПЛА.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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