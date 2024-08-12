https://ria.ru/20240812/armiya-1965641989.html
Путин отметил поддержку ОПК со стороны бизнеса и общественных организаций
Путин отметил поддержку ОПК со стороны бизнеса и общественных организаций - РИА Новости, 12.08.2024
Путин отметил поддержку ОПК со стороны бизнеса и общественных организаций
Деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, волонтеров и... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:51
2024-08-12T10:51
2024-08-12T10:51
безопасность
россия
владимир путин
форум "армия — 2024"
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны. Приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта", - сказал Путин в видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024". Он отметил, что этим и многим другим актуальным вопросам в области военного строительства, оперативного искусства и тактики боевых действий посвящена целая серия научно-деловых мероприятий в рамках форума.
https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, форум "армия — 2024", оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Форум "Армия — 2024", Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин отметил поддержку ОПК со стороны бизнеса и общественных организаций
Путин: работа ОПК в интересах армии и флота получает весомую поддержку бизнеса
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны. Приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта", - сказал Путин в видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".
Он отметил, что этим и многим другим актуальным вопросам в области военного строительства, оперативного искусства и тактики боевых действий посвящена целая серия научно-деловых мероприятий в рамках форума.