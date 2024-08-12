https://ria.ru/20240812/alpaka-1965714455.html

На Городской ферме ВДНХ прошло романтическое знакомство двух альпака

На Городской ферме ВДНХ прошло романтическое знакомство двух альпака - РИА Новости, 12.08.2024

На Городской ферме ВДНХ прошло романтическое знакомство двух альпака

На Городской ферме на ВДНХ альпака Шоколадку познакомили с самцом Блэкки, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:32

2024-08-12T14:32

2024-08-12T19:37

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На Городской ферме на ВДНХ альпака Шоколадку познакомили с самцом Блэкки, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Альпака-парк" привез на площадку представителя породы Уакайа по кличке Блэкки, чтобы устроить романтическое знакомство с одной из самых ярких постоялиц, красоткой Шоколадкой. Как и положено на первом свидании, жених не мог прийти с пустыми руками, поэтому преподнес невесте роскошный букет цветов", — говорится в релизе. Животные с первой минуты проявили интерес друг к другу: начали обнюхивать и прижиматься шеями. "Альпака — дружелюбные и контактные животные. Наши работники понимают, что им важно не только общаться с питомцами на площадке, а также заводить новые знакомства. Поэтому мы договорились о встрече Шоколадки с альпака из другого парка и приятно удивились, как быстро они поладили", — приводит пресс-служба слова директора по развитию Городской фермы Ирины Фроловой. Там добавили, что Блэкки не единственный кандидат жених Шоколадки, есть и много других. Вскоре два альпака увидятся вновь.

https://ria.ru/20240809/brauni-1965252180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, вднх