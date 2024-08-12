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На Городской ферме ВДНХ прошло романтическое знакомство двух альпака - РИА Новости, 12.08.2024
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14:32 12.08.2024 (обновлено: 19:37 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/alpaka-1965714455.html
На Городской ферме ВДНХ прошло романтическое знакомство двух альпака
На Городской ферме ВДНХ прошло романтическое знакомство двух альпака - РИА Новости, 12.08.2024
На Городской ферме ВДНХ прошло романтическое знакомство двух альпака
На Городской ферме на ВДНХ альпака Шоколадку познакомили с самцом Блэкки, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:32
2024-08-12T19:37
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На Городской ферме на ВДНХ альпака Шоколадку познакомили с самцом Блэкки, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Альпака-парк" привез на площадку представителя породы Уакайа по кличке Блэкки, чтобы устроить романтическое знакомство с одной из самых ярких постоялиц, красоткой Шоколадкой. Как и положено на первом свидании, жених не мог прийти с пустыми руками, поэтому преподнес невесте роскошный букет цветов", — говорится в релизе. Животные с первой минуты проявили интерес друг к другу: начали обнюхивать и прижиматься шеями. "Альпака — дружелюбные и контактные животные. Наши работники понимают, что им важно не только общаться с питомцами на площадке, а также заводить новые знакомства. Поэтому мы договорились о встрече Шоколадки с альпака из другого парка и приятно удивились, как быстро они поладили", — приводит пресс-служба слова директора по развитию Городской фермы Ирины Фроловой. Там добавили, что Блэкки не единственный кандидат жених Шоколадки, есть и много других. Вскоре два альпака увидятся вновь.
https://ria.ru/20240809/brauni-1965252180.html
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общество, москва, вднх
Хорошие новости, Общество, Москва, ВДНХ
На Городской ферме ВДНХ прошло романтическое знакомство двух альпака

На Городской ферме ВДНХ познакомили двух альпака, самку Шоколадку и самца Блэкки

© Городская ФермаНа Городской ферме на ВДНХ альпака Шоколадку познакомили с самцом Блэкки
На Городской ферме на ВДНХ альпака Шоколадку познакомили с самцом Блэкки - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Городская Ферма
На Городской ферме на ВДНХ альпака Шоколадку познакомили с самцом Блэкки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На Городской ферме на ВДНХ альпака Шоколадку познакомили с самцом Блэкки, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
"Альпака-парк" привез на площадку представителя породы Уакайа по кличке Блэкки, чтобы устроить романтическое знакомство с одной из самых ярких постоялиц, красоткой Шоколадкой. Как и положено на первом свидании, жених не мог прийти с пустыми руками, поэтому преподнес невесте роскошный букет цветов", — говорится в релизе.
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Животные с первой минуты проявили интерес друг к другу: начали обнюхивать и прижиматься шеями.
"Альпака — дружелюбные и контактные животные. Наши работники понимают, что им важно не только общаться с питомцами на площадке, а также заводить новые знакомства. Поэтому мы договорились о встрече Шоколадки с альпака из другого парка и приятно удивились, как быстро они поладили", — приводит пресс-служба слова директора по развитию Городской фермы Ирины Фроловой.
Там добавили, что Блэкки не единственный кандидат жених Шоколадки, есть и много других. Вскоре два альпака увидятся вновь.
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