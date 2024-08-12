Рейтинг@Mail.ru
СВО приковала к российскому оружию взгляды всего мира, заявил Алиханов - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 12.08.2024 (обновлено: 17:55 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/alikhanov-1965679253.html
СВО приковала к российскому оружию взгляды всего мира, заявил Алиханов
СВО приковала к российскому оружию взгляды всего мира, заявил Алиханов - РИА Новости, 12.08.2024
СВО приковала к российскому оружию взгляды всего мира, заявил Алиханов
Взгляд оборонных ведомств стран всех континентов прикован к российскому оружию, которое в условиях специальной военной операции проходит проверку боями высокой... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:38
2024-08-12T17:55
специальная военная операция на украине
россия
антон алиханов
форум "армия — 2024"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965779343_0:343:2915:1983_1920x0_80_0_0_5c19d9240c678189bfcb064839a70159.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Взгляд оборонных ведомств стран всех континентов прикован к российскому оружию, которое в условиях специальной военной операции проходит проверку боями высокой интенсивности, сообщил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В условиях специальной военной операции к русскому оружию прикован взгляд оборонных ведомств государств всех континентов. Оно проходит проверку боями высокой интенсивности, в сложной помеховой обстановке, с активным использованием беспилотных систем, новых технологий контрбатарейной борьбы", - сказал Алиханов на открытии форума "Армия-2024". По его словам, для своевременной доработки и совершенствования изделий в РФ выстроен беспрецедентный уровень взаимодействия военного ведомства и промышленности. "Это позволяет предприятиям оперативно и эффективно реагировать на все потребности фронта", - подчеркнул Алиханов. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/obraztsy-1965674677.html
https://ria.ru/20240812/opk-1965677090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965779343_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_04023fc9939a83aef0e19e5c53e24589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон алиханов, форум "армия — 2024"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Антон Алиханов, Форум "Армия — 2024"
СВО приковала к российскому оружию взгляды всего мира, заявил Алиханов

Алиханов: военные на всех континентах наблюдают за российским оружием на СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Взгляд оборонных ведомств стран всех континентов прикован к российскому оружию, которое в условиях специальной военной операции проходит проверку боями высокой интенсивности, сообщил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В условиях специальной военной операции к русскому оружию прикован взгляд оборонных ведомств государств всех континентов. Оно проходит проверку боями высокой интенсивности, в сложной помеховой обстановке, с активным использованием беспилотных систем, новых технологий контрбатарейной борьбы", - сказал Алиханов на открытии форума "Армия-2024".
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов
Вчера, 12:25
По его словам, для своевременной доработки и совершенствования изделий в РФ выстроен беспрецедентный уровень взаимодействия военного ведомства и промышленности.
"Это позволяет предприятиям оперативно и эффективно реагировать на все потребности фронта", - подчеркнул Алиханов.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Санкции сделали российский ОПК еще сильнее, заявил Алиханов
Вчера, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАнтон АлихановФорум "Армия — 2024"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала