https://ria.ru/20240812/alikhanov-1965679253.html

СВО приковала к российскому оружию взгляды всего мира, заявил Алиханов

СВО приковала к российскому оружию взгляды всего мира, заявил Алиханов - РИА Новости, 12.08.2024

СВО приковала к российскому оружию взгляды всего мира, заявил Алиханов

Взгляд оборонных ведомств стран всех континентов прикован к российскому оружию, которое в условиях специальной военной операции проходит проверку боями высокой... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:38

2024-08-12T12:38

2024-08-12T17:55

специальная военная операция на украине

россия

антон алиханов

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Взгляд оборонных ведомств стран всех континентов прикован к российскому оружию, которое в условиях специальной военной операции проходит проверку боями высокой интенсивности, сообщил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В условиях специальной военной операции к русскому оружию прикован взгляд оборонных ведомств государств всех континентов. Оно проходит проверку боями высокой интенсивности, в сложной помеховой обстановке, с активным использованием беспилотных систем, новых технологий контрбатарейной борьбы", - сказал Алиханов на открытии форума "Армия-2024". По его словам, для своевременной доработки и совершенствования изделий в РФ выстроен беспрецедентный уровень взаимодействия военного ведомства и промышленности. "Это позволяет предприятиям оперативно и эффективно реагировать на все потребности фронта", - подчеркнул Алиханов. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/obraztsy-1965674677.html

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россия, антон алиханов, форум "армия — 2024"