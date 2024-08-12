https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965803049.html
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов - РИА Новости, 12.08.2024
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов
Ни один боец спецназа "Ахмат" не сдавался в плен на курском направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:16
2024-08-12T20:16
2024-08-12T20:35
апты алаудинов
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МОСКВА, 12 авг. - РИА Новости. Ни один боец спецназа "Ахмат" не сдавался в плен на курском направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале."Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа "Ахмат", про бойцов "Аида". Много всего, но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался", - рассказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html
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апты алаудинов, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Апты Алаудинов, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов
Алаудинов: ни один боец спецназа "Ахмат" не сдался в плен на Курском направлении