Рейтинг@Mail.ru
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 12.08.2024 (обновлено: 20:35 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965803049.html
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов - РИА Новости, 12.08.2024
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов
Ни один боец спецназа "Ахмат" не сдавался в плен на курском направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:16
2024-08-12T20:35
апты алаудинов
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
МОСКВА, 12 авг. - РИА Новости. Ни один боец спецназа "Ахмат" не сдавался в плен на курском направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале."Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа "Ахмат", про бойцов "Аида". Много всего, но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался", - рассказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
апты алаудинов, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Апты Алаудинов, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов

Алаудинов: ни один боец спецназа "Ахмат" не сдался в плен на Курском направлении

© РИА НовостиЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг. - РИА Новости. Ни один боец спецназа "Ахмат" не сдавался в плен на курском направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
"Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа "Ахмат", про бойцов "Аида". Много всего, но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался", - рассказал Алаудинов.
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском
Вчера, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала