https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965803049.html

Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов

Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов - РИА Новости, 12.08.2024

Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов

Ни один боец спецназа "Ахмат" не сдавался в плен на курском направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:16

2024-08-12T20:16

2024-08-12T20:35

апты алаудинов

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг. - РИА Новости. Ни один боец спецназа "Ахмат" не сдавался в плен на курском направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале."Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа "Ахмат", про бойцов "Аида". Много всего, но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался", - рассказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html

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