https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html

Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском

Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 12.08.2024

Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском

На курском направлении в понедельник уничтожено 12 единиц украинской техники, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:14

2024-08-12T20:14

2024-08-12T20:37

вооруженные силы украины

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апты алаудинов

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На курском направлении в понедельник уничтожено 12 единиц украинской техники, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале."Хочу сказать, что сегодня у нас день чуть менее удачный, чем вчера. Вчера нами было сожжено совместно со второй бригадой спецназа, с ребятами ССО в общей сложности 32 единицы техники, очень много "укропа накосили". Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно", - сказал Алаудинов в заявлении.

https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965803049.html

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вооруженные силы украины, россия, апты алаудинов, вооруженные силы рф, курская область