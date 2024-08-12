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Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 12.08.2024 (обновлено: 20:37 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 12.08.2024
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском
На курском направлении в понедельник уничтожено 12 единиц украинской техники, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:14
2024-08-12T20:37
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
апты алаудинов
вооруженные силы рф
курская область
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На курском направлении в понедельник уничтожено 12 единиц украинской техники, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале."Хочу сказать, что сегодня у нас день чуть менее удачный, чем вчера. Вчера нами было сожжено совместно со второй бригадой спецназа, с ребятами ССО в общей сложности 32 единицы техники, очень много "укропа накосили". Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно", - сказал Алаудинов в заявлении.
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965803049.html
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вооруженные силы украины, россия, апты алаудинов, вооруженные силы рф, курская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ, Курская область
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском

Алаудинов: в понедельник уничтожено 12 единиц техники ВСУ на Курском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На курском направлении в понедельник уничтожено 12 единиц украинской техники, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
"Хочу сказать, что сегодня у нас день чуть менее удачный, чем вчера. Вчера нами было сожжено совместно со второй бригадой спецназа, с ребятами ССО в общей сложности 32 единицы техники, очень много "укропа накосили". Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно", - сказал Алаудинов в заявлении.
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Бойцы спецназа "Ахмат" не сдавались в плен под Курском, заявил Алаудинов
Вчера, 20:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы РФКурская область
 
 
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