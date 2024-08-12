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Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 12.08.2024
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском
На курском направлении в понедельник уничтожено 12 единиц украинской техники, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:14
2024-08-12T20:14
2024-08-12T20:37
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На курском направлении в понедельник уничтожено 12 единиц украинской техники, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале."Хочу сказать, что сегодня у нас день чуть менее удачный, чем вчера. Вчера нами было сожжено совместно со второй бригадой спецназа, с ребятами ССО в общей сложности 32 единицы техники, очень много "укропа накосили". Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно", - сказал Алаудинов в заявлении.
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965803049.html
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ, Курская область
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском
Алаудинов: в понедельник уничтожено 12 единиц техники ВСУ на Курском направлении