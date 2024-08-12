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Порядка двух млрд рублей направят на развитие агропрома в Калужской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Калужская область
 
11:54 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/agroprom-1965663665.html
Порядка двух млрд рублей направят на развитие агропрома в Калужской области
Порядка двух млрд рублей направят на развитие агропрома в Калужской области - РИА Новости, 12.08.2024
Порядка двух млрд рублей направят на развитие агропрома в Калужской области
Порядка 2 миллиардов рублей из бюджетов различного уровня будет направлено в 2024 году на развитие сельского хозяйства Калужской области, сообщил министр... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:54
2024-08-12T11:54
калужская область
овощи
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Порядка 2 миллиардов рублей из бюджетов различного уровня будет направлено в 2024 году на развитие сельского хозяйства Калужской области, сообщил министр сельского хозяйства области Александр Ефремов. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального кабинета министров, прошедшего под председательством заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора области Карины Башкатовой, был рассмотрен вопрос реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства области Александр Ефремов в своем докладе отметил, что на территории региона фиксируется стабильная динамика роста в аграрной отрасли. За последние пять лет среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства в регионе составил более 7 %. Основные показатели госпрограммы за прошлый год выполнены в полном объеме, а некоторые значительно превышены, подчеркнул региональный министр. "На мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства в 2024 году из бюджетов различных уровней будет направлено порядка 2 миллиардов рублей", - сообщил Ефремов. По словам регионального министра, льготное кредитование сельхозпроизводителей по-прежнему позволяет привлекать в отрасль инвестиции: инвестиционный портфель превышает 133,4 миллиарда рублей. Производство молока в хозяйствах всех форм собственности за первое полугодие 2024 года составило 283 тысяч тонн или 111,4% к соответствующему периоду 2023 года. Ефремов в своем докладе, в частности, отметил устойчивый рост производства продукции земледелия. "В прошлом году нам удалось добиться существенного превышения целевых показателей по нашим основным культурам – зерновым, картофелю, овощам. В этом году также прогнозируется положительный итог. Сейчас на полях области горячая пора – параллельно идет уборка зерновых культур и заготовка кормов. Прошу глав администраций держать на контроле ход уборочной страды", - сказал региональный министр. По словам Ефремова, по итогам первого полугодия есть все основания прогнозировать, что по итогам года все целевые показатели госпрограммы будут выполнены. "Мы завершим год с приростом производства и повысим обеспеченность населения области качественной местной продукцией", - подытожил он.
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овощи
Калужская область, овощи

Порядка двух млрд рублей направят на развитие агропрома в Калужской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Порядка 2 миллиардов рублей из бюджетов различного уровня будет направлено в 2024 году на развитие сельского хозяйства Калужской области, сообщил министр сельского хозяйства области Александр Ефремов.
Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального кабинета министров, прошедшего под председательством заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора области Карины Башкатовой, был рассмотрен вопрос реализации государственной программы развития сельского хозяйства.
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Вчера, 11:41
Министр сельского хозяйства области Александр Ефремов в своем докладе отметил, что на территории региона фиксируется стабильная динамика роста в аграрной отрасли. За последние пять лет среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства в регионе составил более 7 %. Основные показатели госпрограммы за прошлый год выполнены в полном объеме, а некоторые значительно превышены, подчеркнул региональный министр.
"На мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства в 2024 году из бюджетов различных уровней будет направлено порядка 2 миллиардов рублей", - сообщил Ефремов.
По словам регионального министра, льготное кредитование сельхозпроизводителей по-прежнему позволяет привлекать в отрасль инвестиции: инвестиционный портфель превышает 133,4 миллиарда рублей. Производство молока в хозяйствах всех форм собственности за первое полугодие 2024 года составило 283 тысяч тонн или 111,4% к соответствующему периоду 2023 года.
Ефремов в своем докладе, в частности, отметил устойчивый рост производства продукции земледелия. "В прошлом году нам удалось добиться существенного превышения целевых показателей по нашим основным культурам – зерновым, картофелю, овощам. В этом году также прогнозируется положительный итог. Сейчас на полях области горячая пора – параллельно идет уборка зерновых культур и заготовка кормов. Прошу глав администраций держать на контроле ход уборочной страды", - сказал региональный министр.
По словам Ефремова, по итогам первого полугодия есть все основания прогнозировать, что по итогам года все целевые показатели госпрограммы будут выполнены. "Мы завершим год с приростом производства и повысим обеспеченность населения области качественной местной продукцией", - подытожил он.
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