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"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа

"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа - РИА Новости, 12.08.2024

"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в индийский штат Гоа. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:04

2024-08-12T14:04

2024-08-12T14:04

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МОСКВА, 12 авг – ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в индийский штат Гоа. Рейсы из аэропорта Кольцово будут выполняться, начиная со второго октября, три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. На воздушной линии между столицей Урала и штатом Гоа будут задействованы самолеты Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "Бизнес" и 138 кресел класса "Эконом". "Аэрофлот" сообщил об открытии собственных рейсов в Гоа в ноябре 2022 года. Конец осени, зима и весна традиционно считаются туристическим сезоном на Юге Индии, а Гоа является одним излюбленных мест для пляжного отдыха россиян. Жители Свердловской области и ближайших регионов смогут с комфортом и без пересадок добираться до побережья Индийского океана. Ранее авиакомпания анонсировала возобновление прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга в пункты Таиланда. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы