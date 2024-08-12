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"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа - РИА Новости, 12.08.2024
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"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа - РИА Новости, 12.08.2024
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа
Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в индийский штат Гоа. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:04
2024-08-12T14:04
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МОСКВА, 12 авг – ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в индийский штат Гоа. Рейсы из аэропорта Кольцово будут выполняться, начиная со второго октября, три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. На воздушной линии между столицей Урала и штатом Гоа будут задействованы самолеты Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "Бизнес" и 138 кресел класса "Эконом". "Аэрофлот" сообщил об открытии собственных рейсов в Гоа в ноябре 2022 года. Конец осени, зима и весна традиционно считаются туристическим сезоном на Юге Индии, а Гоа является одним излюбленных мест для пляжного отдыха россиян. Жители Свердловской области и ближайших регионов смогут с комфортом и без пересадок добираться до побережья Индийского океана. Ранее авиакомпания анонсировала возобновление прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга в пункты Таиланда. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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Пресс-релизы

"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в индийский штат Гоа.
Рейсы из аэропорта Кольцово будут выполняться, начиная со второго октября, три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. На воздушной линии между столицей Урала и штатом Гоа будут задействованы самолеты Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "Бизнес" и 138 кресел класса "Эконом".
"Аэрофлот" сообщил об открытии собственных рейсов в Гоа в ноябре 2022 года. Конец осени, зима и весна традиционно считаются туристическим сезоном на Юге Индии, а Гоа является одним излюбленных мест для пляжного отдыха россиян. Жители Свердловской области и ближайших регионов смогут с комфортом и без пересадок добираться до побережья Индийского океана.
Ранее авиакомпания анонсировала возобновление прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга в пункты Таиланда.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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