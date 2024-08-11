https://ria.ru/20240811/zemletryasenie-1965479694.html
В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение - РИА Новости, 11.08.2024
В Румынии произошло землетрясение
В Румынии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных Национального института исследований развития физики Земли. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:29
2024-08-11T09:29
2024-08-11T12:17
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КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. В Румынии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных Национального института исследований развития физики Земли. "Десятого августа 2024 года в 23:46:15 в сейсмической зоне Банат уезда Арад на глубине пяти километров произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,7", — говорится в публикации. По данным института, толчок хорошо ощущался в радиусе около 100 километров от эпицентра. Зона Банат расположена у Южнокарпатского хребта, землетрясения могут почувствовать в Венгрии и Сербии.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, венгрия, сербия
В мире, Румыния, Венгрия, Сербия
В Румынии произошло землетрясение
На западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,7