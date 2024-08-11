https://ria.ru/20240811/zemletryasenie-1965479694.html

В Румынии произошло землетрясение

В Румынии произошло землетрясение - РИА Новости, 11.08.2024

В Румынии произошло землетрясение

В Румынии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных Национального института исследований развития физики Земли. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:29

2024-08-11T09:29

2024-08-11T12:17

в мире

румыния

венгрия

сербия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. В Румынии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, следует из данных Национального института исследований развития физики Земли. "Десятого августа 2024 года в 23:46:15 в сейсмической зоне Банат уезда Арад на глубине пяти километров произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,7", — говорится в публикации. По данным института, толчок хорошо ощущался в радиусе около 100 километров от эпицентра. Зона Банат расположена у Южнокарпатского хребта, землетрясения могут почувствовать в Венгрии и Сербии.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

румыния

венгрия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, венгрия, сербия