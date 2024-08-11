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Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску
Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску - РИА Новости, 11.08.2024
Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску
Гражданку Украины задержали по подозрению в передаче СБУ разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:09
2024-08-11T19:09
2024-08-11T20:02
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служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Гражданку Украины задержали по подозрению в передаче СБУ разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по ЛНР."Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей сбор и передачу украинским спецслужбам сведений военного характера. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Марковского района, действуя по заданию СБУ, передала противнику разведданные для подготовки и нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах", — заявили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Ведется следствие.
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Задержание гражданки Украины за подготовку и передачу разведданных для СБУ
УФСБ по ЛНР задержало гражданку Украины за подготовку и передачу СБУ разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».
2024-08-11T19:09
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Луганск, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Россия
Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску
ФСБ: украинку задержали за передачу СБУ разведданных для ударов по Луганску