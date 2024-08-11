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Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску - РИА Новости, 11.08.2024
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19:09 11.08.2024 (обновлено: 20:02 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/zaderzhanie-1965547614.html
Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску
Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску - РИА Новости, 11.08.2024
Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску
Гражданку Украины задержали по подозрению в передаче СБУ разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:09
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
луганск
безопасность
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
россия
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ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Гражданку Украины задержали по подозрению в передаче СБУ разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по ЛНР."Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей сбор и передачу украинским спецслужбам сведений военного характера. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Марковского района, действуя по заданию СБУ, передала противнику разведданные для подготовки и нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах", — заявили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Ведется следствие.
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Задержание гражданки Украины за подготовку и передачу разведданных для СБУ
УФСБ по ЛНР задержало гражданку Украины за подготовку и передачу СБУ разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, луганск, безопасность, служба безопасности украины, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Луганск, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Россия
Гражданку Украины задержали за передачу разведданных для ударов по Луганску

ФСБ: украинку задержали за передачу СБУ разведданных для ударов по Луганску

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Гражданку Украины задержали по подозрению в передаче СБУ разведданных для нанесения ракетных ударов по Луганску, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по ЛНР.
"Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей сбор и передачу украинским спецслужбам сведений военного характера. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Марковского района, действуя по заданию СБУ, передала противнику разведданные для подготовки и нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах", — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Ведется следствие.
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