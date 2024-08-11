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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 11.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщают украинские СМИ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:00
2024-08-11T19:00
2024-08-11T19:01
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херсон
херсонская область
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщают украинские СМИ в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы